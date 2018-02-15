Ak Parti'li ilçe başkanından CHP'li belediye başkanı hakkında suç duyurusu

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - AK Parti Burdur Merkez İlçe Başkanı Murat Akbıyık, Burdur Belediye Başkanı CHP\'li Ali Orkun Ercengiz hakkında, Şehirlerarası Otobüs Terminali\'ne ilişkin \'görevi kötüye kullanma\', \'vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye atma\', \'belediyeyi ve kamuyu zarara uğratma\' iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

Murat Akbıyık, suç duyurusunda, Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde görevi kötüye kullanma, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye atma, vatandaşın mağduriyetine sebep olma, otogar işletmesi ve binasına maddi zarar vererek belediyeyi ve kamuyu zarara uğratma ile yapılacak tahkikat sonucu tespit edilecek suçlardan başta Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz olmak üzere diğer yetkili ve ilgililerin cezalandırılmasını istedi.

\'ARIZALARA ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLMEDİ\'

Başkan Akbıyık, suç duyurusu öncesi, 2013 yılında Belediye eski Başkanı AK Parti\'li Sebahattin Akkaya döneminde hizmete alınan terminal binası önünde basın açıklaması yaptı. Akbıyık, \"Vatandaşımıza hizmet vermekte olan otogarın çatı kısmında, daha sonraları meydana gelen arıza yetkililer tarafından zamanında müdahale yapılmaması nedeniyle büyüyerek tavanda çökme meydana gelmesine mahal vermiştir. Otogarın diğer bölümlerinde de meydana gelen arızalara zamanında müdahale edilmediği tüm halkımız tarafından görülmekte ve bilinmektedir. Zamanında teknik ekipler tarafından müdahale yapılsaydı bunların hiçbirinin yaşanmayacağı aşikardır. Burada sorumlu aranacak ise arızaya derhal müdahale etmeyen başta Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve teknik kontrol heyeti sorumludur\" diye konuştu.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz\'in daha önce yaptığı açıklamada \"Geçmiş dönemde geçici kabulü yapılan otogarın, büyük eksikliklerle kabul edilmesi nedeniyle bu tür hasarların olacağı belliydi. Bu bina, Burdur için uygun bir bina olmamasına rağmen yapımı için ısrarcı olunmuş, Burdur\'a hantal bir bina yapılmıştır. Bu durumdan çok üzüntü duyuyoruz. Gerekli yasal inceleme yapılacak. Olayla ilgili yasal yollara başvuracağız\" dediğini hatırlatan AK Parti Burdur Merkez İlçe Başkanı Akbıyık, \"Otogarı kendisi teslim almasına rağmen kesin kabulün yapılıp, yapılmadığını, yapıldıysa kimin yaptığı ve müteahhit firmadan kimin teslim aldığını ifade etmekten ne yazık ki kaçınmaktadır\" dedi.

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