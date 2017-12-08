Ak Parti'li il genel meclisi üyesi, görevinden istifa etti

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'de, İl Genel Meclisi\'nin Ak Parti\'li üyesi Hüseyin Boyalık, 3 yıldır sürdürdüğü görevini aynı zamanda partisinin Keşan ilçe başkanlığını da yapmasından dolayı istifa etti.

Edirne İl Genel Meclisi\'nin Ak Parti\'li üyesi Hüseyin Boyalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, parti meclisinde partililerin sadece bir görevi yürütebileceği yönündeki kararı üzerine aynı zamanda partisinin Keşan ilçe başkanlığını da yapmasından dolayı üyelikten istifa etti. Boyalık\'ın il genel meclisi üyeliğinden istifası üzerine yerine yedek üye Sebahattin Şengün getirildi.

Hüseyin Boyalık, istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“30 Mart 2014 tarihinde seçilmiş olduğum Adalet ve Kalkınma Partisi’nin il genel meclis üyeliği görevini 3 yıldan beri yapmış bulunmaktayım. Hem il genel meclis üyeliği, hem ilçe başkanlığı, hem köylere hizmet götürme birliği ağır bir görev. Biz bütün ağır görevlere talip olduk, bütün görevlerin altından kalktık. İl genel meclis üyeliği görevimi de aksatmadan yapmaya çalıştım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, parti meclisimizde aldığı bir karar var. Herkes bir görevden hasıl olacak. O yüzden il genel meclis üyeliğimizden feragat ettik. İl genel meclis üyesi arkadaşım Adnan Vural ile birlikte, bütün köylerimizi karış karış gezdik, köylerimizin tamamında hizmet etme, bir çivi çakma yolunda olduk. İzimizin olmadığı köyümüz yok. Bütün köylerimize gitmeye şu anda yüzümüz var. Görevimi köylerin derdini sıkıntılarını bilen, köy yaşamını bilen, kırsal kesimin sorunlarını bilen Mercan Köyü eski muhtarı Sebahattin Şengün’e devrediyorum. Yeni görevinde Sebahattin Şengün’e başarılar diliyorum.\"

Sebahattin Şengün de kendisine verilen bu görevi layığıyla yerine getireceğini belirtti.



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