AK Partili Fındıklı: Felaketlere rağmen yüzde 7'nin üzerinde kalkınma olacak

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- AK PARTİ Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Mücahit Fındıklı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından alınan tedbirlerle ekonomide yüzde 11 büyüme yakalandığını belirterek, \"2017\'de bir sürü felaketlere rağmen yüzde 7\'nin üzerinde bir kalkınma sağlamış olacağız\" dedi.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı\'nın düzenlediği \'Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu\' Tekirdağ\'da, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Mücahit Fındıklı, iş adamları, akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Fındıklı, konuşmasında, makro ekonomiyle bu kadar uğraşırken, dünyayla uğraşırken, şehirlerin büyümeden ne kadar pay aldığını ya da gerçekten pay alıp almadığını anlamak için forum çalışmasını başlattıklarını söyledi. AK Parti hükümetinin iktidarda 16 yıldır ülkeye hizmet ettiğini belirten Fındıklı, şöyle dedi:

\"Makro ekonomik düzeyde Türkiye\'nin ekonomisini daha da ileriye taşıyabilmek, 3 bin dolarlardan, 11 bin dolarlara gayri safi milli hasılayı yükseltmek için gayret sarf ediyoruz. Ekonomiyi makro planda çok yakın takip ediyoruz. Hem dünya ekonomisini hem de Türkiye ekonomisini ve ciddi tedbirler ile birlikte. Hatta 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bile dünyanın artık Türkiye\'nin büyümesi hayal dediği dönemde aldığımız tedbirler ile bildiğiniz gibi son çeyrekte yüzde 11 küsur bir büyüme yakaladık. Bu yılın sonu itibarı ile de Mart ayında büyük ihtimalle açıklanacak. Yani 2017\'de bir sürü felaketlere rağmen yüzde 7\'nin üzerinde bir kalkınma sağlamış olacağız. Afrin harekâtı ile birlikte ve bu yakın dönemde yaşadığımız süreci gözden geçirdiğimizde, bunca hadiseye rağmen ekonomimiz sağlam temeller üzerine gidiyor. Bunda hem bankacılık üzerine hem kredi garanti fonu ile almış olduğumuz tedbirler ile ciddi anlamda ekonomimiz yolunda devam ediyor, rayında devam ediyor.\"

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel ise forumun kentlerin gelişimi açısından ve gelecekte yapılacak çalışmalar için yol gösterici olması nedeniyle önemli olduğunu söyledi. Yüksel, \"Güzel bir program olacak. Bu program Tekirdağ\'ın önümüzdeki 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarına ışık tutacak. Gerekli argümanları elimize alacağımız ve izleyeceğimiz yol ile ilgili güzel bir program olacağı inancındayız\" diye konuştu.



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