AK Partili Dağ: Einsten'ın sözü Kılıçdaroğlu'na uyuyor (2)

CHP\'Lİ SINDIR: EİNSTEİN\'IN SÖZÜNE ASIL KENDİLERİ UYUYOR

CHP Genel Sekreteri İzmir Milletveikli Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, AK Parti İzmir İl Başkanlığı Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı\'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Salih Koca\'nın sözlerine tepki gösterdi. Sındır, Hamza Dağ\'ın Nobel ödüllü ünlü fizikçi Albert Einstein\'in, \"Ahmaklık aynı şeyleri takrar takrar yapıp bundan fayda ummaktır\" sözünün Kılıçdaroğlu\'nu uyduğu yönündeki sözlerinin siyasetin dilinin nereye geldiğini ortaya koyduğunu söyledi. Dağ\'ın konuşmasıyla üslup ve dil çirkinliğinin bir kez daha kendini gösterdiğini belirten Sındır, \"Einsten\'in sözüne en çok kendileri uyuyor. Aynı şeyleri tekrar tekrar yapan ve bundan fayda uman bizatihi kendileridir. Bu ülkeye tekrar tekrar sürekli \'aldatıldık, kandırıldık\' diyerek bu milleti aldatmaya çalışan kendileridir. Bırakın ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanını, hiçbir insan için dahi ağza alınmayacak, \'ahmak\' yerine koymak anlamında bu tür ifadeler kullanıyor olmaları, artık bu ülkenin başından düşmeleri gerektiğinin bir gösteresidir. Genel Başkanımız\'a hakaret olan bu sözler de tekrar tekrar yaptıları işlerin başında geliyor. Ben aynayı kendilerine tutuyorum ki tekrar tekrar yaptıklarını görsünler\"dedi.

AK Parti\'nin Yerel Yönetimler toplantısına dikkat çeken Sındır, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan\'ın İstanbul için, \"Bu kente ihanet ettik\" sözlerinin kulaklarında çınladığını söyledi. Sındır, \"İhaneti kendileri tekrar tekrar yaptılar. Şimdi istifasını istedikleri başkanı tekrar tekrar aday gösterip, İstanbul halkından oy isteyerek belediye başkanı yaptırdılar. İhanet kelimesi Türk Dil Kurumu Sözlüğü\'nde bilerek kötülük yapmak, hainlik yapmak anlamı taşır. Sen sadece İstanbul değil, Ankara, Bursa gibi büyük kentlerin başına aynı adamları tekrar tekrar getirip ihanet ettiğini söylemişsin. Bu şekilde kentleri beton yığınına çevirmek aslında Einstein\'ın sözünü anlatır. İhanet sözü ise kendilerinin sözüdür. Ülkede artık, bu ayrıştırıcı, toplumu ötekileştirici, kutuplatırıcı, hırsızlığı, soygunu sıradanlaştıran tavır ve uslüptan vazgeçmeleri gerekir. Maalesef ülkenin başındaki en büyük sorun da bizatihi kendileridir. Bu konuda kendilerine çeki düzen vermelerini diliyorum\" diye konuştu.

Aynı toplantıda AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Salih Koca\'nın CHP ve AK Partili belediyeleri karşılaştırdığına ve AK Partili belediyerin performansının daha iyi olduğu yönündeki sözlerine de yanıt veren Sındır, \"AKP\'li İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Düzce belediye başkanlarının istifasını performansları iyi olduğu için mi istediler? Bunu çok merak ettik. Kendi kendilerine çalmış, kendi kendilerine oynuyorlar. Bu millet bir daha kanmayacak\" dedi.

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