AK Parti'li Dağ: CHP’nin birtakım odaklar tarafından yönetildiği kanaatindeyim

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - AK Parti Bartın Merkez İlçe Başkanlığı’nın 6’ncı Olağan Genel Kurul Kongresi’ne katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “CHP’nin birtakım odaklar tarafından yönetildiği kanaatindeyim” dedi.

AK Parti Bartın Merkez İlçe Başkanlığı’nın 6’ncı Olağan Genel Kurul Kongresi Bartın Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, İl Başkanı Turhan Kalaycı ve partililer katıldı.

Kongrede konuşma yapan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleşen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun açılışının yapıldığını hatırlatarak, CHP’yi eleştirdi. Dağ, şöyle dedi:

“Bu tarihsel süreci değiştirecek Kars’tan, Mersin’den, İstanbul’dan geçecek bir ticaret yolunun yeniden canlanması demek. Biz projeyi hayata geçirirken ne hikmetse CHP’nin gündemine bakın. CHP sözcüsü, Cumhurbaşkanımız hakkında faşist, diktatör gibi söz söyleme gafleti, delaleti ve cehaletini bu ülkeye yaşatmış oldu. Biz, bu ülkenin daha da büyümesi adına bu projeyi hayata geçirirken CHP’nin gündemi bu. Ben bunu iyi niyetli bir şey olarak da görmüyorum. Öyle bir günde böyle bir açıklama yapmayı ben CHP’nin birtakım odaklar tarafından yönetildiği kanaatindeyim. Çünkü dünya gündeminde, herkesin takip böyle bir süreçte CHP’nin böyle bir konuşma yapması sadece gaflet ve dalalet olarak addedilemez, bu aynı zamanda hıyanettir.”

CHP’ye sert sözler söyleyen Hamza Dağ konuşmasına şöyle devam etti:

“Açıkçası önümüzdeki seçim çok daha önemli. 15 yılda bu ülkeyi noktaya getirmek için çok uğraş verdik. CHP’de bir şeyler değiştiğini görsek anlayacağız. Ama 15 yılda ekonomide, demokraside, ulaşımda, sağlıkta emin olun bunlar çok kısa sürede bu ülkeyi çok daha geriye götürürler. Onun için önümüzdeki seçim çok daha önemli. Karşımızda delege seçimlerinde dahi kavga eden bir CHP var. CHP, bu ülkenin başına gelmiş en büyük imtihandır. Çok büyük bir imtihandan geçiyor bu ülke. Ama bu ülke ve siyaset, Cumhuriyet Halk Partisi virüsünü vücudundan atacak kadar da bağışıklık kazanmıştır.”

Konuşmaların ardından yeni merkez ilçe başkanı için oylama yapıldı. Oylama sonucunda tek liste ile aday olan Yusuf Aldatmaz AK Parti Bartın Merkez İlçe Başkanı oldu.



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