Ak Partili Çalık: Sosyal politikaları artırmak için daha güçlü bir ekonomiye sahip olmamız gerekiyor

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Öznur Çalık, \"Türkiye\'de 15 yılda çok ciddi değişimler oldu. Sosyal politikaları artırmak için daha güçlü bir ekonomiye sahip olmamız gerekiyor. Güçlü ekonomi güçlü sosyal politikaları beraberinde getirecektir\" dedi.

Partisinin başlattığı \'Gönül Adımları\' projesi kapmasında Tekirdağ\'a gelen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve ve Sosyal Politikalar Başkanı Öznur Çalık, sivil toplum örgütleriyle buluştu. Öznur Çalık burada yaptığı konuşmada, şöyle dedi:

\"Sosyal politikalarda, \'Gönül Adımları Projesi\' başlattık. Ak Parti iktidarı olarak 15 yılda çok önemli işler yaptık. Her adımı da milletimiz için attık. Eğitimden, sağlığa ve ulaşıma kadar her alanda reform niteliğinde projeler yaptık. Yeni şeyler olsun diyerek sizlere geldik. Vatandaşlar bizlere ne söylüyor, dinlemeye geldik. Sizleri dinleyelim ve sorunları yerinde tespit edelim istiyoruz. Bugün burada milletimizi dinliyoruz. Sosyal politikalarda \'Gönül Adımları Projesi\'ni 81 ilde gerçekleştireceğiz.\"

Güçlü ekonominin beraberinde güçlü sosyal politikalar getireceğini belirten Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Türkiye\'de 15 yılda çok ciddi değişimler oldu. Sosyal politikaları artırmak için daha güçlü bir ekonomiye sahip olmamız gerekiyor. Güçlü ekonomi güçlü sosyal politikaları beraberinde getirecektir. 2002 yılında iktidara geldiğimizde Anayasa\'da, \'Türkiye Cumhuriyeti milli demokratik hukuk devletidir\' diyordu. Ama maalesef Ak Parti\'ye kadar sosyal devlet anlayışının olmadığını çok iyi biliyoruz. Hastane kapılarında bekleyenleri, evlere hapsedilen engellileri, sosyal güvenlik kapsamının nasıl daraltıldığını, bütçenin nasıl çökertildiğini hepiniz biliyorsunuz.\"

Öznur Çalık\'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı sürdü.



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