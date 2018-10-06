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AK Partili Belediye Başkanı partisinden ihraç edildi

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) - BURDUR'un Kemer ilçe Belediye Başkanı Ak Partili Durmuş Erdem (52), partisinden ihraç edildi Parti tüzüğünün bazı maddelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen Kemer Belediye Başkanı Durmuş Erdem, part

06 Ekim 2018 01:21

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) - BURDUR\'un Kemer ilçe Belediye Başkanı Ak Partili Durmuş Erdem (52), partisinden ihraç edildi
Parti tüzüğünün bazı maddelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen Kemer Belediye Başkanı Durmuş Erdem, partiden ihraç edildi. Ak Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu\'nun geçen hafta aldığı ihraç kararı AK Parti Burdur İl Başkanlığı\'na gönderdi. İl Başkanlığı ihraç kararını teslim almayan Durmuş Erdem\'e posta yoluyla gönderdi.
Evli ve bir çocuk babası Durmuş Erdem, 2004 yılında beri Kemer ilçe Belediye Başkanlığı yapıyor.

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