AK Partili Baybatur: Tezcan, 'Madara edeyim' derken 'madara' oldu

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan\'ın \"Darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz uçakla rahatça dolaşıyor, hem de kendi ismiyle, yanında bir de kadın var\" iddiasına ilişkin konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, bir isim benzerliği olduğunu hatırlatarak \"Madara edeyim\' derken \'madara oldu\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan\'ın bir gazetede ve bazı haber sitelerinde de yer alan FETÖ\'nün \'Hava Kuvvetleri İmamı\' firari Adil Öksüz\'ün, Ankara, İstanbul, Elazığ ve İzmir arasında uçakla rahatça dolaştığı iddiası ardından, Manisa\'nın Salihli İlçesi\'nde yaşayanlarla isim benzerliği olduğu ortaya çıktı. Salihli İlçesi\'ndeki sebze-meyve halinde toptan, 4 çocuk babası 40 yaşındaki Adil Öksüz\'ün isim mağduru olduğunu vurgulayan AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Bülent Tezcan\'ın açıklamalarını sorumsuzluk olarak niteledi. Baybatur, şöyle dedi:

\"15 Temmuz gecesi kadını, erkeği, yaşlısı, genciyle bu milletin canı pahasına verdiği mücadeleyi \'Tiyatro\' diyerek değersizleştirmeye çalışan CHP zihniyeti, şimdi de FETÖ üyelerine yönelik devletin titizlikle yürüttüğü mücadeleyi sulandırmak adına yaptığı bu çıkışla gerçek niyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Hükümetimizi, devletimizin güvenlik kurumlarını ve yargıyı madara edeyim derken kendisi madara olmuştur. Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış, bu o kadar da sürmedi. Sayın Tezcan önce Salihlili sebze-meyve toptancısı Adil Öksüz\'den, ardından yalan beyanatla kandırmaya çalıştığı aziz milletimizden özür dilemeli.\"

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