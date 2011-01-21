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AK PARTİ'Lİ BAŞKANA TUĞLALI SALDIRI DENİZLİ (A.A)

21 Ocak 2011 15:55

-AK PARTİ'Lİ BAŞKANA TUĞLALI SALDIRI DENİZLİ (A.A) - 21.01.2011 - AK Parti Buldan Belediye Başkanı Mustafa Fahri Şevik'in evinin yakınında kuru sıkı tabancayla havaya ateş eden 3 kişi, daha sonra belediyeye gitmek için evinden çıkan Şevik'e tuğla ve taş attı.  Sabah erken saatlerde Buldan Belediye Başkanı Şevik'in Cumhuriyet Mahallesi İtfaiye Caddesi'ndeki evinin önüne giden 3 kişi, evin yakınında kuru sıkı olduğu öğrenilen tabancayla havaya bir el ateş etti. Daha sonra evin az ilerisindeki inşaat atölyesinden tuğla ve taş alarak tekrar başkanın evinin yanına gelen 3 kişi, belediyeye gitmek üzere evinden çıkan Şevik'e ellerindeki tuğla ve taşları atarak saldırıda bulundu.  Atılan taş ve tuğlaların isabet etmediği Şevik, arabasıyla bölgeden uzaklaşırken, atılan tuğlalardan bazılarının arabaya isabet etmesi sonucu, otomobilde maddi hasara oluştu.  Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis, saldırıyı düzenledikleri iddia edilen S.Y, D.K. ve O.D. isimli kişileri ifadelerine başvurmak üzere gözaltına aldı.  Bu arada Belediye Başkanı Şevik de Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, saldırıyı düzenlediği iddia edilen kişilerden şikayetçi olduğunu belirtti.  Gözaltına alınan S.Y, D.K. ve O.D, polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şahısların emniyetteki işlemleri sırasında yapılan kontrollerde 200 promil alkollü çıktıkları öğrenildi. 

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