AK Partili Atilla Kaya'dan CHP'ye Sezgin Tanrıkulu tepkisi

Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım\'ın da katıldığı İZBAN Selçuk hattı açılışındaki gerginliğin ardından CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile AK Parti milletvekilleri arasında başlayan tartışma, CHP\'li Sezgin Tanrıkulu üzerinden sürdü. Sezgin Tanrıkulu\'nun açıklamaları üzerinden CHP\'ye yüklenen AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kocaoğlu\'na da seslenip, \"CHP geçmişte Mustafa Kemal Atatürk olabilir. Ama artık ne yazık ki Sezgin Tanrıkulu\'dur, Sema Pekdaş\'tır, Kemal Kılıçdaroğlu\'dur. Bir sözüm de, CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu\'na. Sayın Kocaoğlu, Tanrıkulu\'nun ihanetine ve ona arka çıkanlara mertçe, gözünü kırpmadan söyleyecek bir sözün yok mu\" dedi.

Selçuk\'un 8 Eylül\'deki kurtuluş günü etkinlikleri sırasında İZBAN hattının açılış töreni de yapıldı. Bu sırada kürsüye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, protesto edilmesine sinirlenip, \"Bu projenin anası da babası da İzmir Büyükşehir Belediyesidir, uygulayıcısı da Başbakandır. Ayıptır, ayıptır. Bu yaptığınız 40\'ı geçti. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben sizlerini oyuyla yüzde 56 oy almış belediye başkanızım. Siz nezaket kuralları içinde beni dinlemek zorundasınız. Bu proje sayın başbakan kadar benim de projemdir. Bu böyle bilinmelidir. Adam gibi durulması gerekiyor. Adam gibi durmaya çağırıyorum. Adam gibi durun\" dedi. Aziz Kocaoğlu, daha sonra töreni terk etti. Ardından kürsüye gelen Başbakan Binali Yıldırım ise Kocaoğlu\'na cevaben \"Sevgili Selçuklular, Başkan niye sinirlendi, anladınız mı? Demek ki Recep Tayyip Erdoğan sevgisine hala tahammül edemeyenler var. Biliyorsunuz Aziz başkanın şekeri var. Sinirden bir şeker çıktı vitesler attı. Ama öfke onun olsun, sevgi bizim olsun. Hoşgörü İzmir\'in olsun\" dedi.

CHP İLE AK PARTİ ARASINDA BU KEZ DE HDP GERGİNLİĞİ

İZBAN projesine yönelik zaman zaman sosyal medya hesaplarından da yapılan karşılıklı açıklamalardan sonra yeni bir tartışma daha başladı. AK Parti milletvekili Atilla Kaya, Sezgin Tanrıkulu\'nun SİHA\'lara (silahlı insansız hava araçları) yönelik açıklaması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun bu konudaki görüşleri ile HDP\'nin İzmir\'deki adalet nöbetine CHP\'den yapılan ziyaretleri, sosyal medya hesabından eleştirdi. Atilla Kaya, twitter üzerinden yaptığı açılmasında, \"Her zaman söyledim, yine söylüyorum, bu CHP, Atatürk\'ün kurduğu CHP değildir. Kahraman Mehmetçiğimiz büyük bir inanç ve kararlılıkla terörle mücadele ederken, CHP\'li Sezgin Tanrıkulu\'nun açıklamaları ihanettir. Bu ihanet, hiçbir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı tarafından kabul edilemez. CHP\'li Tanrıkulu PKK ile iş tutmuştur. 9 Eylül, CHP\'nin kuruluş yıldönümüydü. Kılıçdaroğlu, 9 Eylül\'de yaptığı açıklamayla CHP\'li Tanrıkulu\'nun bu sözlerine destek verdi. Biz İzmir\'in kurtuluşu olan 9 Eylül\'de Tanrıkulu\'na bir tepki beklerken, Kılıçdaroğlu\'nun bu ihanete arka çıkması CHP\'nin bugünkü yüzünü ortaya koydu. CHP\'nin terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile olan flörtü tepeden tırnağa devam ediyor. İzmirli hemşehrilerimiz ve sağduyulu CHP seçmeni gerçekleri görüyor. İzmir\'de HDP\'nin sözde adalet nöbetini Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ziyaret etmişti. Yine CHP İzmir İl Başkanı Asuman Güven ve CHP\'li Milletvekilleri de HDP ile kol kola poz vermişti. Biz geçmişte boşuna demedik, yine söylüyoruz, bu CHP\'nin içine HDP kaçmış. CHP artık HDP ile iç içe girmiş. Yazık, çok yazık! CHP\'yi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ortaya koyduğu ilkeler tamamen unutulmuştur! Türkiye\'ye ihanet eden, düşmanlık besleyen, topraklarımızda gözü olan ne kadar hain varsa CHP tarafından korunup kollanır hale gelmiştir. CHP geçmişte Mustafa Kemal Atatürk olabilir. Ama artık ne yazık ki Sezgin Tanrıkulu\'dur, Sema Pekdaş\'tır, Kemal Kılıçdaroğlu\'dur. Bir sözüm de, CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu\'na. 9 Eylül\'de dedin ki, \'zmirli vatanseverdir, merttir. Efedir İzmirli, efe! Ülkesi ve ilkesi için ne lazımsa onu yapar; gözünü kırpmadan\'. Evet, İzmir istiklalin şehridir. Kuruluşun ve kurtuluşun, milli mücadelenin simge kentidir. İzmirliler vatan ve bayrak aşığıdır. Efedir İzmirli, efe. Sn. Kocaoğlu, Tanrıkulu\'nun ihanetine ve ona arka çıkanlara mertçe, gözünü kırpmadan söyleyecek bir sözün yok mu\" dedi.



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