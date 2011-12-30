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Politika

AK Parti'den TBMM İçtüzük Değişikliği Teklifi TBMM (A.A)

30 Aralık 2011 22:02

-AK Parti'den TBMM İçtüzük Değişikliği Teklifi TBMM (A.A) - 30.12.2011 - AK Parti, Genel Kurulun çalışma süresi ve şeklini yeniden düzenleyen TBMM İçtüzüğünde değişiklik teklifi verdi.   Teklife göre, Genel Kurulda, Danışma Kurulu önerileri üzerinde görüşme yapılmayacak. Grup önerisinde ise öneriyi veren gruptan bir milletvekili 5 dakikayı geçmemek üzere önerinin gerekçesini açıklayabilecek.  TBMM'de, ''Aile ve Sosyal Politikalar Komisyonu'' ile ''Ekonomi, Gümrük, Ticaret, Kalkınma ve Mali İşler Komisyonu'' adı altında iki ihtisas komisyonu oluşturulacak, bazı ihtisas komisyonlarının da yeniden yapılandırılan bakanlıklara paralel olarak ismi değiştirilecek. Komisyonlarda üyeler, görüşülen tasarı veya teklifteki her madde için ancak birer değişiklik önergesi verebilecek. Genel Kurulda, tasarı, teklif ya da KHK'ların doğrudan gündeme alınmasına yönelik istemler, her haftanın ilk çalışma günü bir tane olmak üzere Başkanlığın sunuşlarından sonra okunacak. En çok 2 saat sözlü soru görüşmeleri yapılmak şartıyla haftanın belli bir günü Anayasa'nın süreye bağladığı konular hariç denetim konularına ayrılabilecek.  Hükümet veya esas komisyon, kanun tasarı ya da tekliflerinin bitimine kadar görüşülmesini, Genel Kuruldan talep edebilecek. Genel Kurul, bu talebe işaret oyuyla karar verecek.  -Genel Kurulun çalışma saatleri değişiyor- Teklifle, Genel Kurulun çalışma saatleri de yeniden düzenleniyor. Genel Kurulun, 15.00-19.00 olan çalışma saatleri, 14.00-20.00 olarak değiştiriliyor. Hükümet, konuşmalara 10 dakikayı geçmemek üzere cevap verebilecek.  Genel Kurulda, TBMM Başkan veya başkanvekilleri, görüşülen gündemle ilgisi olmayan acil bir konu hakkında, 'pek kısa bir sözü olduğunu' belirten üyelere, bir birleşimde toplam 10 dakikayı geçmemek üzere yerinden 1'er dakika izin verebilecek. Usul hakkında açılan görüşmelerde beşer dakikayı geçmemek üzere lehte ve aleyhte en fazla birer üyeye söz verilebilecek. -Genel Kurula döviz, pankart getirilemeyecek- Genel Kurulda, söz kesmek, şahsiyatla uğraşmak, döviz ve pankart getirmek, çalışma düzenini ve huzurunu bozucu herhangi bir materyali Genel Kurul salonuna getirmek yasak olacak. Genel Kurula, çalışma düzenini ve huzurunu bozucu döviz, pankart ve materyal getirmek de kınama cezasını gerektiren haller arasında yer alacak. Genel görüşme açılmasına ilişkin önergenin metni 500 kelimeden fazlaysa, istek sahibinin bu kelime sayısını geçmemek üzere vereceği özet bastırılarak, milletvekillerine dağıtılacak ve hükümete bildirilecek. Bu önergeler, Genel Kurulda ayrıca okunmayacak.  İşaretle oylamada karar yeter sayısının mevcut olup olmadığının tespiti en az 15 milletvekilinin ayağa kalkması veya önerge vermesi yoluyla istenebilecek.  Teklifin, ihtisas komisyonlarıyla ilgili düzenlemeyi içeren 2. maddesinin, 1 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor. 

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