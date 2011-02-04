-AK PARTİ'DEN MÜJDAT GEZEN'E PROTESTO İSTANBUL (A.A) - 04.02.2011 - AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Gençlik Kolları üyeleri, bir televizyon programında söylediği sözlerden dolayı tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen'i protesto etti. Beyoğlu'ndaki Müjdat Gezen Sanat Merkezi önünde toplanan grup, Gezen'in ''Arena'' isimli televizyon programında ''Bazı anketlerde AKP'yi yüzde 50 gösteriyorlar. Aslında Aziz Nesin kriterlerine göre yüzde 60 çıkması gerekirdi'' sözlerine tepki gösterdi. Grup adına basın açıklaması yapan AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erkan Kandemir, Uğur Dündar'ın sunduğu, Yılmaz Özdil, Levent Kırca ve Müjdat Gezen'in konuk olduğu programda, Gezen'in AK Parti seçmenine açık açık ''aptal'' dediğini öne sürerek, ''Halka açıkça hakaret ettiler. Milyonları aşağıladılar. Büyük ihtimalle televizyon ekranında olduklarını ve sokağa çıktıklarında bizim yüzümüze bakacaklarını unuttular'' dedi. AK Parti'ye oy veren yüzde 47'lik kesimin ''kendini bu ülkenin sahibi görenlerce aşağılandığını'' iddia eden Kandemir, dünyanın hiçbir yerinde milyonlarca insana bu kadar aleni ve düzenli hakaret edilmediğini belirtti. Kandemir, AK Parti'ye oy verenlerin Türkiye nüfusunun yarısı olduğunu kaydetti. Program katılımcılarının özür dileyeceklerine aydın ve sanatçı olduklarını hatırlattıklarını belirten Kandemir, muhalefet ile hakaret arasındaki farkı bildiklerini ve oy verdikleri partiyi desteklemeyenlere hakaret etmeyecek kadar siyasi terbiyelerinin olduğunu söyledi. Kandemir, kendilerine hakaret edenlerin her hareketini protesto edeceklerini belirterek, asıl yanıtı 12 Haziranda yapılacak seçimlerde vereceklerini kaydetti.