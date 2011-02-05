-AK PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA KARNE ANKARA (A.A)- 05.02.2011 - AK Parti tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için hazırlanan karnede, CHP liderine, Türkçe, matematik, milli güvenlik, vatandaşlık, tarih ve beden eğitiminden sıfır, hayat bilgisinden 1, inkılap tarihinden de 2 notu verildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Gedikli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun göreve geldiğinden bu yana icraatlarını değerlendirerek, kendisi için bir karne hazırladıklarını belirtti. Kılıçdaroğlu'nu ''siyasetin tembel öğrencisi''ne benzeten Gedikli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasından bu yana izlediği politikaların ortada olduğunu söyledi. Gedikli, ''tutarsız, çelişkili, sabahtan akşam değişen politikalarıyla'' Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi partiden öte bir dernek haline getirdiğini öne sürdü. Haziran ayında yapılması öngörülen genel seçimlerde millet iradesinin tecelli edeceğini kaydeden Bülent Gedikli, şöyle konuştu: ''Türk milleti sandıkta en doğru kararı verecektir. Bir tarafta 8 yılı aşan iktidarında Türkiye'nin çehresini değiştiren AK Parti, diğer tarafta ufuksuz, vizyonsuz bir CHP... Bir tarafta Türkiye'yi dünyanın en büyük 17. ekonomisi yapan, küresel mali kriz ortamında bile kredi notunu yükselten, ekonomik kalkınmanın adresi AK Parti, diğer tarafta matematik nedir bilmeyen, hayali vaatlerin, sanal hedeflerin adresi CHP... Bir tarafta halkını kucaklayan, tüm toplum kesimlerinin sesine kulak veren, kimsesizlerin kimsesi, sessiz yığınların sesi olan AK Parti, diğer tarafta halktan kopuk, elitist bir zümre partisi olan CHP... Böyle bir partinin dönem karnesi de tabii ki çok zayıf. Türkçe dersinden 0 verdik, çünkü Sayın Kılıçdaroğlu kaba bir üsluba, bozuk bir dile sahip. Siyasetin seviyesini düşüren hakaret dolu açıklamalarıyla, yüz kızartıcı, sokak ağzı konuşmalarıyla Sayın Kılıçdaroğlu ağzına biber sürülmeyi hak ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun iftira etmediği, hakaret etmediği kişi ve kurum kalmadı. Sayın Kılıçdaroğlu konuşurken televizyonlar kuru kafa ve şimşek gibi akıllı işaretler kullanmalı...'' -''SADECE KASKET TAKMAKLA HALKÇI OLUNMUYOR''- Hayat Bilgisi ders notu olarak CHP Genel Başkanına 1 verdiklerini bildiren Gedikli, ''Sayın Kılıçdaroğlu kasetle genel başkan oldu ama lider olamadı. Parti genel başkanlığını dernek başkanlığı zannetti. Ekmeğin 40 kuruş olduğu İstanbul'da ekmeğin 40 kuruşa satılacağı gafını yaptı. Sayın Kılıçdaroğlu ekmeğin fiyatını bilmiyor ama 400 liralık Etro gömlek giymeyi biliyor. Ekmek fiyatını bilmeyen birisi nasıl vatandaşın halinden anlayacak? Nasıl Türkiye'yi yönetecek?'' diye sordu. Sözü Halk TV çalışanlarının maaşlarını alamamasına getiren Bülent Gedikli, şunları söyledi: ''Halk TV'de çalışan emekçilerin parasını bile aylardır ödemeyen bir parti nasıl bir partidir? CHP seçmeninin, tüm Türkiye'nin görmesi lazım. Sayın Kılıçdaroğlu hayatı, geçimi bilen, insanlara ve emeğe saygısı olan biri olsaydı Halk TV'de emekçileri mağdur etmezdi. Demek ki sadece kasket takmakla halkçı, sosyal adaletçi olunmuyor. Sendikalar Meclis'e değil, Halk TV'ye, CHP'ye yürümeli. Milli Güvenlik dersinden de Sayın Kılıçdaroğlu'na sıfır veriyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu Tunceli'de genel af isteyerek şehitlerimizin kemiklerini sızlattı. SSK Genel Müdürlüğü döneminde terörden hüküm giymiş teröristleri işe alan Sayın Kılıçdaroğlu bugüne kadar bu konuda tatminkar bir açıklama yapamadı. Terör örgütü ile devleti bir tutan anlayışa sahip olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun vatan, millet ve bayrak sevgisi ne demektir acilen öğrenmesi gerekiyor. Referandumda oy kullanamayan Sayın Kılıçdaroğlu en temel vatandaşlık görevlerinden birini yerine getiremedi. İnanç özgürlüğüne, toplumsal kesimlerin sorunlarına duyarsız kaldı. 'Alevi' ve 'Kürt' kelimelerini ağzına almaya bile cesaret edemedi. Sonuçta Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi dersinden de kocaman bir sıfır aldı.'' -''CHP'NİN PARTİ BAYRAĞINI DERHAL DEĞİŞTİRMESİ GEREKİR'' CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun tarih dersi notunun sıfır, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi notunun da 2 olduğunu kaydeden Gedikli, Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale Savaşı'ndan Kurtuluş Savaşı'na, Birinci Meclis'ten Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yapısına kadar birçok konuyu anlayamamış bir genel başkan olduğunu savundu. Kurtuluş Savaşı'nda toplumun tüm kesimlerinin hep bir arada istiklal mücadelesi verdiğini vurgulayan Bülent Gedikli, bugün ise CHP'nin toplumun belli kesimlerine yönelik elitist politikalar izlediğini, milletin sesine kulak vermediğini öne sürdü. Bülent Gedikli, ''CHP'nin parti bayrağını derhal değiştirmesi gerekir. 6 ilkeyi simgeleyen 6 ok bugünün CHP'sinde anlamını yitirmiştir. Cumhura saygısı olmayan cumhuriyetçi olamaz, milletini düşünmeyen milliyetçi olamaz, halkını göz ardı eden halkçı olamaz, inançlara saygılı olmayan laik olamaz, sırf muhalefet yapmak adına reformlara karşı çıkan inkılapçı olamaz. Halkı isyana teşvik eden, millete aptal diyen, çarşaf yırtan, başörtülüleri rahibeye benzeten bir parti çağımıza yakışmıyor, Türkiye'nin büyüklüğüne yakışmıyor.'' -''TOP GÖRSE KARPUZ ZANNEDER''- Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beden Eğitimi ve Spor dersi notunun da sıfır olduğunu belirten Gedikli, ''Sayın Kılıçdaroğlu, Milli takımın ve Fenerbahçe'nin ünlü golcüsü Lefter'in çok iyi bir kaleci olduğunu ve Lefter'in kaleciliğinden etkilenerek Fenerbahçeli olduğunu ifade etti. Muhtemelen top görse karpuz zanneder'' dedi. Gedikli, ''Sayın Kılıçdaroğlu, çarkçılıkta, hinlikte, yetersizlikte, mızıkçılıkta ön plana çıkıyor. Kişisel ve sosyal beceri alanlarında da zayıf not veriyoruz'' diye konuştu. -KARNE- AK Parti'nin Kılıçdaroğlu için hazırladığı karnede verdiği notlar şöyle: ''I- TEMEL DERSLER TÜRKÇE : 0 MATEMATİK : 0 HAYAT BİLGİSİ : 1 MİLLİ GÜVENLİK : 0 VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ: 0 TARİH : 0 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK : 2 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR: 0 II- KİŞİSEL VE SOSYAL BECERİLER BAĞIMSIZ OLARAK KARAR VERME : 1 SINIF ETKİNLİKLERİNE KATILMA : 0 MANTIKLI DÜŞÜNME VE HAREKET ETME: 3 ALDIĞI GÖREVLERİ YERİNE GETİRME : 1 Karnede yer alan ''Sonuç ve Kanaat'' bölümünde de ''CHP'nin bu tembel ve tutarsız genel başkan ile bırakın iktidar olmayı, anamuhalefet kalması bile abestir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 12 Haziran 2011 seçimlerinde Türk Milletinden tasdikname alarak, ''Dandi Kemal'' olarak başladığı genel başkanlık görevini ''Tekaüt Kemal'' olarak kapatacağı kanaatine varılmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, emeklilik günlerinde 14 aylık genel başkanlık dönemindeki icraatlarını değerlendirecek bol vakti olacaktır'' görüşüne yer verildi.