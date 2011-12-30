-AK Parti'den İçtüzük Değişikliği Teklifi TBMM (A.A) - 30.12.2011 - AK Parti, 5 grup başkanvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi'ni Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifle TBMM'nin daha rasyonel, sağlıklı ve verimli çalıştırılması amaçlanıyor. Teklif ayrıca, bakanlıkların yeniden yapılandırılması nedeniyle, ihtisas komisyonlarının da buna göre düzenlenmesini içeriyor. Teklifin gerekçesinde, İçtüzük'te açıkça belirtilmeyen hususların teamüllerle yürütülmesinin de uygulamada bazı aksaklıklara ve tartışmalara yol açabildiğine işaret edilerek, ''Teklif, Meclis faaliyetlerinin bu türden sebeplerle aksamasına yer vermeyecek şekilde daha rasyonel, sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmak gayesiyle verilmiştir'' denildi.