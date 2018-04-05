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AK Parti'den CHP'li başkanın büstüne siyah çelenk

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde Belediye Başkanı CHP'li İrfan Mandalı'nın eski başkanlarla birlikte parka kendi büstünü de koymasına AK Parti ilçe teşkilatı tepki gösterdi

05 Nisan 2018 16:27

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Kapaklı ilçesinde Belediye Başkanı CHP\'li İrfan Mandalı\'nın eski başkanlarla birlikte parka kendi büstünü de koymasına AK Parti ilçe teşkilatı tepki gösterdi. AK Partililer, büstüne siyah çelenk bırakarak Mandalı\'yı protesto etti.
Kapaklı Belediye Başkanı CHP\'li İrfan Mandalı, geçen yıl Kasım ayında ilçede Bülent Ecevit Parkı\'na önceki yıllarda görev yapan belediye başkanları Recep Güven, Enver Özel, Şemsettin Duvaz ile birlikte kendi büstünü diktirdi. AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Salih Bezgin, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Başkan İrfan Mandalı\'nın büstü önüne giderek, basın açıklaması yaptı. Daha  önce Mandalı\'dan diktiği heykelini kaldırmasını istediklerini söyleyen Bezgin, 4 yıldır belediyeyi yöneten Mandalı\'nın tek icraatının kendi heykelini dikmek olduğunu öne sürdü.
Başkan İrfan Mandalı\'nın büstüne partililerle birlikte siyah çelenk koyan Salih Bezgin, \"Bu heykel buraya yaklaşık 3 veya 4 ay önce dikildi. Biz de Başkan\'ın hatasını anlayıp kaldırmasını bekledik ama olmadı. Belediye Başkanı 4\'üncü yılını doldurdu. Bu yıl içerisindeki en büyük icraatını Kapaklı halkı ile paylaşmak istedik. Adam utanmadan sıkılmadan sanki Kapaklı\'ya büyük hizmetler yapmış olacak ki kendi heykelini dikme cüretinde bulunuyor. Başkan Mandalı, Kapaklı\'ya heykel değil hizmet gerekir. Ve bu işin en tuhaf durumunu örneklerle anlatmak istiyorum. Reisimiz, Cumhurbaşkanımız, mazlumların umudu olan dünya lideri belediye başkanlığı döneminde dağları deldi, İstanbul\'a su getirdi. Saymakla bitiremeyeceğimiz ve hayal edilemeyenleri bu ülkede yaptı. Ama yapmadığı tek şey kendi heykelini dikmek oldu. Ankara\'da çeyrek asır 24 yıl belediye başkanlığı yapan Melih Gökçek\'in Ankara\'da yaptığı hizmetleri tüm ülkemiz ve dünya gördü. Onun da yapmadığı tek şey kendi heykelini dikmek oldu. Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Adana Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü\'nün yaptığı hizmetler de ortada. Onlar da kendi heykellerini dikmedi\" dedi.
Bezgin, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı\'nın 2014 yılında adaylık sürecinde hazırlattığı ve hayata geçireceği 41 proje için vaatte bulunduğu seçim kitapçığını da paylaştı. Bezgin, \"Mandalı, o dönem 41 proje vaadinde bulundu. Ama o günden bugüne sıfır proje var. Biz de 41 proje vaadine karşılık sıfır hizmete dikkat çekmek için siyah bir çelenk hazırladık. Kapaklı\'ya yakışmıyorsun. Kapaklı\'yı hak etmiyorsun. Bu yanlıştan en kısa zamanda dönüp kendi heykelini buradan kaldırmanı bekliyoruz\" diye konuştu.

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