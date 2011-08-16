AK Parti'de terör zirvesi

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, Merkez yürütme kurulu öncesi Bakanlarla bir araya gelerek terör toplantısı yaptı. Toplantının uzaması üzerine MYK toplantısı ertelendi.





AKP genel merkezinde Başbakan Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıya, Başbakan Yardımcıları Beşir Atalay, Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin katıldı.





Karayılan olayı isim benzerliği





Toplantıda, Erdoğan’ın kurmayları ile terör saldırıları konusuna ilişkin son gelişmeleri görüştüğü iddia edildi. Saat 14.00 de başlayan toplantı 3.5 saat sürdü. Toplantı’nın uzaması üzerine, 15.30 de yapılması planlanan MYK toplantısı da 18.00’e ertelendi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Şahin, toplantının içeriğiyle ilgili bilgi vermedi. “Bizim dosyalarımız her zaman dolu. Yeni bir gelişme yok, yansıyan haberler var” diyen Şahin, Karayılan’ın yakalanmasıyla ilgili soruya da, “ İsmi aynı soyadı farklı bir terörist, terör yöneticisi ile ilgili haber karışıklığı var” yanıtını verdi.