'AKP'de parçalanma kaygısı bitmiyor’

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer, Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından AKP’de parçalanma kaygısının bitmediğini söyleyerek, “Davutoğlu üst üste birkaç kez partide yaşanan geçiş sürecinde birlik ve bütünlüğün önemini vurguladı ve partisine “Bu topluluk içine fitne, kulis, lobi, fraksiyon sokmayalım. İç tartışmalar enerjimizi tüketmemeli” çağrısı yaptı” dedi.

Çakırözer yazısında, “AKP kulisinde gazetecilerle sohbet eden eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, bundan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışacağını açıkladı. Yıldırım, şu anda milletvekili olduğu için bu çalışma memuriyet değil, danışman sıfatıyla olacak. 2015 genel seçimlerinden sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en yakın başdanışmanı statüsünü kazanacak” görüşünü dile getirdi.

Utku Çakırözer’in Cumhuriyet gazetesinin bugünkü (2 Eylül 2014) nüshasında yayımlanan, “Erdoğan’ın Gölgesinde İlk Gün” başlıklı yazısı şöyle:

‘Erdoğan’ın Gölgesinde İlk Gün’

Başbakan Ahmet Davutoğlu, dün yeni kurduğu hükümetin başı olarak ilk kez Meclis’teydi. Erdoğan’ın yokluğunda ilk kez AKP grup toplantısına katıldı ve konuşma yaptı. Oradan birkaç not ile başlayalım.

- Davutoğlu konuşmasında sık sık AKP’ye ve onun Meclis grubuna övgüler dizdi, ‘kahramanlar’ dedi. İç barış, bölgesel barış ve uluslararası barışın teminatı olarak partisini gösterdi. Buna rağmen milletvekilleri sıralarından gelen alkışlar Erdoğan döneminin çok gerisindeydi.

- Milletvekilleri sıralarından gelen cılız alkışları, balkonlardaki gençlik ve kadın örgütlerinden gelen partililerin attığı solganlar dengeledi.

‘Parçalanma’ kaygısı bitmiyor

- Davutoğlu üst üste birkaç kez partide yaşanan geçiş sürecinde birlik ve bütünlüğün önemini vurguladı ve partisine “Bu topluluk içine fitne, kulis, lobi, fraksiyon sokmayalım. İç tartışmalar enerjimizi tüketmemeli” çağrısı yaptı.

- AKP kongresinde Abdullah Gül’ün ismini bile anmamıştı. Dün grup kürsüsünden Erdoğan’ın yanı sıra ona da teşekkür etti.

‘Paralel’ gitti, ‘vesayet’ geldi

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her fırsatta dile getirdiği Gülen Cemaati’ne yönelik ‘paralel yapı’ ifadesini Davutoğlu kullanmamaya özen gösteriyor. Başbakan onun yerine hem grup konuşmasında hem de Genel Kurul’da hükümet programını okurken ‘iç ve dış vesayet odakları’ demeyi tercih etti.

- Kongre konuşmasında olduğu gibi yine yargıdaki cemaatçi yapı konusunu gündeme getiren Davutoğlu, Yargıtay Başkanı Ali Alkan ile görüşmesinde gündeme getirdiğini ima ederek “Yargının kendini özeleştirden geçirme dönemi geldi” diye konuştu.

CHP’ye vurunca grup canlandı

- Davutoğlu konuşmasının ortalarında CHP’ye bir cümle ile değindi. Birlikte izlediğimiz tecrübeli gazeteci Yavuz Donat, “Bir dokunup geçecek galiba” dedi. Ancak Davutoğlu konuşmasının son bölümünü selefi Erdoğan gibi CHP eleştirisine ayırdı. AKP Grubu da o bölümde canlandı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘öyle ya da böyle’ Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmak zorunda kalacağına yönelik güçlü iddiasını ortaya koyduğu bölümlerde en fazla alkışı aldı.

- Davutoğlu’nun, MHP lideri Devlet Bahçeli ve HDP lideri Selahattin Demirtaş’ın yemin törenindeki tavırlarını övmesi ise dikkat çekti.

Programda da heyecan yoktu

- Davutoğlu daha sonra Genel Kurul’da hükümet programını okudu. Ancak burada da Erdoğan-Davutoğlu farkı kendini açıkça gösterdi. Erdoğan döneminde AKP grubunun ‘çakılı’ halde salonda bulunma, sürekli alkış ve tezahüratla destek vermesi gibi görüntüler yaşanmadı.

Yıldırım, Köşk’e özel danışman

AKP kulisinde gazetecilerle sohbet eden eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, bundan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışacağını açıkladı. Yıldırım, şu anda milletvekili olduğu için bu çalışma memuriyet değil, danışman sıfatıyla olacak. 2015 genel seçimlerinden sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en yakın başdanışmanı statüsünü kazanacak.