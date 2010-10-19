-AK PARTİ'DE BASINA KAPALI GRUP TOPLANTISI ANKARA (A.A) - 19.10.2010 - AK Parti'nin, basına kapalı yapılan TBMM Grup toplantısı sona erdi. Parti Genel Merkezi'nde, Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı 2.5 saat sürdü. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, toplantıdan ayrılırken, gazetecilerin KCK davasıyla ilgili sorusu üzerine, ''Arkadaşlar mahkeme kararı ve yargılama süreci devam ediyor. Bu süreçte benim değerlendirme yapmam yanlış olur. Bunu defalarca söylüyorum. Devam etmekte olan yargılamalara bir adalet bakanının müdahale etmesi kadar yanlış bir şey olamaz. Onun için siz de takip edeceksiniz, biz de takip edeceğiz' dedi. İçişleri Bakanı Beşir Atalay da aynı soruya, ''Ben bir şey demeyeceğim, yargı karar vermiş ne diyebiliriz'' yanıtını verdi.