-AK PARTİ'DE 148 MİLLETVEKİLİ YENİDEN ADAY TBMM (A.A) - 11.04.2011 - AK Parti'de, 12 Haziran seçimleri için YSK'ya verilen aday listelerinde Devlet Bakanları Mehmet Aydın ve Selma Aliye Kavaf dışındaki Bakanlar Kurulu üyelerinin tamamı yeniden aday gösterildi. Bakanlar Kurulunun 8 üyesinin seçim bölgesi değiştirildi. Buna göre Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Manisa'dan Bursa'ya, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Gaziantep'ten Batman'a, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül İzmir'den Antalya'ya, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Erzincan'dan İzmir'e, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay İstanbul'da İzmir'e, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan Ankara'dan Mersin'e, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı İstanbul'dan Rize'ye, Devlet Bakanı Faruk Çelik adaylığı ise Bursa'dan Şanlıurfa'ya kaydırıldı. Dışarıdan kabineye giren Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Konya'dan aday gösterildi. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul 1. Bölge'den 1. sırada, onun ardından ise Devlet Bakanı Egemen Bağış yer aldı. Listeye giren bakanların tamamına listelerin birinci sırasında yer verildi. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in seçim bölgesi de Antalya'dan memleketi Karabük'e alındı ve 1. sıradan aday gösterildi. Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, İçişleri Komisyonu Başkanı Ziyaeddin Akbulut, Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Mehmet Sağlam, Bayındırlık Komisyonu Başkanı Nusret Bayraktar, Çevre Komisyonu Başkanı Haluk Özdalga, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Cevdet Erdöl, Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Hasan Ali Çelik, Dilekçe Komisyonu Başkanı Yahya Akman, KİT Komisyonu Başkanı Ünal Kacır yeniden listelerde yer alabildi. Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Dışişleri Komisyonu Başkanı Murat Mercan, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mustafa Açıkalın, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer Üskül, AB Uyum Komisyonu Başkanı Yaşar Yakış, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Güldal Akşit ise listeye giremeyen isimler oldu. Eski bakanlardan Kürşad Tüzmen, Sait Yazıcıoğlu, Osman Pepe, Hilmi Güler, Kemal Unakıtan, Atilla Koç ile Zeki Ergezen de aday listelerinde yer almadı. Parti yönetiminden ise sadece Genel Başkan Yardımcıları Nükhet Hotar listede yer bulunmuyor. Aday listelerine göre, AK Parti'nin TBMM'de bulunan 333 milletvekilinden 148'i liste dışı kaldı, 185 milletvekili ise listelere girdi. -YENİDEN ADAY GÖSTERİLENLER- AK Parti'de yeniden adan gösterilen milletvekilleri ve seçim bölgeleri şöyle: ADANA: Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Necati Çetinkaya ile Necdet Ünüvar, Fatoş Gürkan ve Ali Küçükaydın. ADIYAMAN: Ahmet Aydın, Mehmet Erdoğan, Şevket Gürsoy. AFYONKARAHİSAR: Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Sait Açba, Ahmet Koca. AĞRI: Fatma Salman Kotan. AKSARAY: Ali Rıza Alaboyun, İlknur İnceöz, Ruhi Açıkgöz. AMASYA: Avni Erdemir, ANKARA: Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları Ali Babacan, Cemil Çiçek; Genel Başkan Yardımcıları Bülent Gedikli, Reha Denemeç, Salih Kapusuz ve Haluk İpek; Haluk Özdalga, Ahmet İyimaya, Cevdet Erdöl. ANTALYA: Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, AKPM Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sadık Badak, Abdurrahman Arıcı. AYDIN: Mehmet Erdem. BALIKESİR: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Edip Uğur ile Cemal Öztaylan. BARTIN: Yılmaz Tunç. BATMAN: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. BİLECİK: Fahrettin Poyraz. BİNGÖL: Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz. BİTLİS: Vahit Kiler. BOLU: Fatih Metin. BURDUR: Bayram Özçelik. BURSA: Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Canan Candemir Çelik. ÇANAKKALE: Mehmet Daniş. ÇORUM: Cahit Bağcı, Murat Yıldırım. DENİZLİ: Mehmet Yüksel. DİYARBAKIR: Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker. EDİRNE: Mehmet Müezzinoğlu. ELAZIĞ: Faruk Septioğlu. ERZİNCAN: Sebahattin Karakelle. ERZURUM: Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Fazilet Dağcı Çığlık, Muhyettin Aksak. GAZİANTEP: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Kadın Kolları Başkanı Fatma Şahin, Mehmet Sarı, Mehmet Erdoğan, İbrahim Halil Mazıcıoğlu. GİRESUN: Grup Başkanvekili Nurettin Canikli. GÜMÜŞHANE: Kemalettin Aydın. HAKKARİ: Abdulmuttalip Özbek. HATAY: Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Orhan Karasayar, Fevzi Şanverdi. ISPARTA: Süreyya Sadi Bilgiç. İSTANBUL: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı Egemen Bağış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, Burhan Kuzu, Genel Başkan Yardımcıları Ekrem Erdem ve Abdulkadir Aksu, İbrahim Yiğit, Ünal Kacır, Halide İncekara, Feyzullah Kıyıklık, Enver Yılmaz, İdris Güllüce, Mustafa Ataş, Alev Dedegil, Mehmet Domaç. İZMİR: Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Erdal Kalkan, Mehmet Tekelioğlu. KAHRAMANMARAŞ: TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, Mehmet Sağlam. KARABÜK: TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin. KARAMAN: Lutfi Elvan, Mevlüt Akgün. KASTAMONU: Hakkı Köylü. KAYSERİ: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Yaşar Karayel, Ahmet Öksüzkaya. KIRIKKALE: Eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay. KIRŞEHİR: Abdullah Çalışkan. KOCAELİ: Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Fikri Işık, Azize Sibel Gönül, Muzaffer Baştopçu. KONYA: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Kerim Özkul, Ayşe Türkmenoğlu, Mustafa Kabakcı, Harun Tüfekçi. KÜTAHYA: Soner Aksoy, Hasan Fehmi Kinay. MALATYA: Mücahit Fındıklı, Öznur Çalık, Ömer Faruk Öz. MANİSA: Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, Recai Berber. MARDİN: Gönül Bekin Şahkulubey. MERSİN: Devlet Bakanı Zafer Çağlayan. MUĞLA: Yüksel Özden. NEVŞEHİR: Ahmet Erdal Feralan. ORDU: Genel Sekreter İdris Naim Şahin, Mustafa Hamarat. OSMANİYE: Durdu Mehmet Kastal. RİZE: Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Nusret Bayraktar. SAKARYA: Hasan Ali Çelik, Ayhan Sefer Üstün, Şaban Dişli. SAMSUN: Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Grup Başkanvekili Suat Kılıç, Cemal Yılmaz Demir, Ahmet Yeni. SİİRT: Afif Demirkıran. SİVAS: Nursuna Memecan. ŞANLIURFA: Devlet Bakanı Faruk Çelik, Seyit Eyüboğlu, Abdulkadir Emin Önen, Yahya Akman. TEKİRDAĞ: Ziyaeddin Akbulut. TOKAT: Zeyid Aslan, Şükrü Ayalan, Dilek Yüksel. TRABZON: Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Safiye Seymenoğlu. VAN: Burhan Kayatürk, Gülşen Orhan. YOZGAT: Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, Abdulkadir Akgül. ZONGULDAK: Köksal Toptan, Polat Türkmen. -LİSTEDE YER ALAN BAZI ÖNEMLİ İSİMLER- Bu arada, Başbakan Erdoğan'ın Başdanışmanları Yalçın Akdoğan (Ankara), Emrullah İşler (Ankara) ve Nabi Avcı (Eskişehir), AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Fatih Şahin (Ankara), eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel (Antalya), eski milletvekilleri Semiha Öyüş (Aydın) ve Mehmet Tatar (Şırnak), eski Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu (Çorum), eski Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekçi (Denizli), eski Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Galip Ensarioğlu (Diyarbakır), Eski Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ (Elazığ), gazeteciler Mehmet Metiner (Adıyaman) ve Şamil Tayyar (Gaziantep), TBMM Başkanlığı Müşaviri Ahmet Berat Conkar (İstanbul), eski büyükelçi Volkan Bozkır (İstanbul), eski milli futbolcu Hakan Şükür (İstanbul), eski Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal (Kırıkkale), Başbakan'ın eski özel kalem müdür yardımcısı Çağatay Kılıç (Samsun), eski bakan İsmet Yılmaz (Sivas), eski TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar (Trabzon), öğretim üyesi Naci Bostancı (Amasya), eski vali Veysel Dalmaz (Antalya), eski Güçlü Türkiye Partisi Genel Başkanı Tuna Bekleviç (Edirne), eski Orman Genel Müdürü Osman Kahveci (Karabük) ve Ülker Güzel (Ankara), eski Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ali Boğa (Muğla) da AK Parti listelerinde yer aldı.