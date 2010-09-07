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Politika

AK PARTİ YÜZDE 70 ''EVET'' BEKLİYOR KIRIKKALE (A.A)

07 Eylül 2010 14:36

-AK PARTİ YÜZDE 70 ''EVET'' BEKLİYOR KIRIKKALE (A.A) - 09.07.2010 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak referandumla ilgili olarak ''Seçimde bir partiye oy vermek referandumda 'evet' ya da 'hayır' demek aynı şey değildir. Referandumun yüzde 60, yüzde 70 destek alacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin önünü halk açacaktır'' dedi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırıkkale'ye giden Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, partisinin il teşkilatını ziyaret etti. Ergün, ziyarette, Türkiye'nin önünde referandum gibi önemli bir konunun olduğuna dikkati çekerek, referandum ile birlikte Türkiye'de önemli değişikliklerin olacağını, ilerlemenin önündeki engellerin kalkacağını söyledi. Anayasa değişikliği sonrasında daha hızlı koşan bir Türkiye'nin olacağını belirten Ergin, şöyle konuştu: ''Demokrasi, hukuk, insan hakları, özgürlük gibi konularda arzu edilen gelişmeyi sağlamalıyız. Ülke için en büyük teşvik budur. Seçimde bir partiye oy vermek, referandumda 'evet' ya da 'hayır' demek aynı şey değildir. Cumhurbaşkanlığı referandumunda bunu gördük. Halkın yüzde 70'i 'evet oyu' verdi, bizim partimizin oyu aynı değil.  Referandum bir partinin işi değildir. Sivil toplum kuruluşları ve diğer partilerin de buna katkı sağlaması lazım. Destek olacağını söyleyen partiler oldu. Referandumun yüzde 60, yüzde 70 destek alacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin önünü halk açacaktır. Bu ülkenin sahibi zaten halk değil midir? Bırakın halk kendisi karar versin.'' 

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