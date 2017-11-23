Ak Parti Yunusemre İlçe Başkanı, görevinden istifa etti (2)

İSTİFA DİLEKÇESİ İŞLEME KONULMADI

Ak Parti İl Başkanı Berk Mersinli, İkinci\'nin istifa dilekçesini işleme koymadığını belirtip, 27 Kasım Pazartesi gününe kadar bekleyip, değerlendireceklerini ifade etti. İkinci\'nin istifa nedeniyle ilgili net bilgileri ilçe yönetim kurulu üyeleriyle de paylaşmadığı belirtildi. Ak Parti il başkan yardımcılarından biriyle kavga ettiği öne sürülen İkinci\'nin istifasında, bunun etkili olduğu iddiaları da gündeme geldi. Ayrıca Zafer İkinci\'nin son zamanda yapılan atamalardan haberinin olmamasından dolayı partiyle görüş ayrılığına düştüğü konuşulurken, Ak Partili Manisa milletvekillerinin de \'bekle\' telkinlerine rağmen istifasını verdiği öğrenildi.

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)