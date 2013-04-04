T24 LogoT24 Logo
Gündem

'AK Parti yönetiminin 'kadın hakları' aktivistlerine duyduğu alerji malum'

Hidayet Tuksal, Akil İnsanlar listesindeki kadınlar ile ilgili olarak 'seçilen kadınlar bana göre hepimizi temsil edebilecek düzeyde ve nitelikte kadınlar' dedi

04 Nisan 2013 20:24

Hidayet Tuksal, Akil İnsanlar listesinde yer alan kadınlara ilişkin "Belki daha fazla kadının olması daha adil olurdu ama listeye seçilen kadınlar bana göre hepimizi temsil edebilecek düzeyde ve nitelikte kadınlar" dedi. Tuksal ayrıca, "AK Parti yönetiminin “kadın hakları” aktivistlerine karşı duyduğu alerji hepimizin malumu" dedi.

 Hidayet Tuksal'ın Taraf Gazetesinde yayımlanan (4 Nisan 2013) köşe yazısının bir kısmı şöyle:

 Günlerdir merak konusu olan âkil insanlar listesi nihayet açıklandı. Sizi bilmem ama ben listeyi çok beğendim. Belki daha fazla kadının olması daha adil olurdu ama listeye seçilen kadınlar bana göre hepimizi temsil edebilecek düzeyde ve nitelikte kadınlar. O yüzden içim rahat, mutmainim. Bazı köşe yazarlarının önerdiği listelerde adım geçmesine rağmen, bana böyle bir teklifin yapılmayacağını biliyordum. Bu vesileyle beni önerenlere de buradan teşekkürlerimi göndereyim. Ancak AK Parti yönetiminin “kadın hakları” aktivistlerine karşı duyduğu alerji hepimizin malumu. Zaten listede bu özelliği ile temayüz etmiş bir isim de yok. Fakat bir kısmını yakından tanıdığım âkil kadınların hemen tamamı, kadın hakları konusunda en az benim kadar hassasiyet sahibi. Onlara güveniyorum. Hepsini tebrik ediyorum, çok zor ama çok kutsal bir işle görevlendirildiler. Allah’ın da yardımıyla bu işten yüzlerinin akıyla çıkacaklarına inanıyorum. İnşallah kendilerini TBMM’de bizleri temsil ederken görmek de nasip olur.

ETİKETLER

akil insanlarkadın aktivistlerakp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24