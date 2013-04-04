'AK Parti yönetiminin 'kadın hakları' aktivistlerine duyduğu alerji malum'

Hidayet Tuksal, Akil İnsanlar listesinde yer alan kadınlara ilişkin "Belki daha fazla kadının olması daha adil olurdu ama listeye seçilen kadınlar bana göre hepimizi temsil edebilecek düzeyde ve nitelikte kadınlar" dedi. Tuksal ayrıca, "AK Parti yönetiminin “kadın hakları” aktivistlerine karşı duyduğu alerji hepimizin malumu" dedi.

Hidayet Tuksal'ın Taraf Gazetesinde yayımlanan (4 Nisan 2013) köşe yazısının bir kısmı şöyle:

Günlerdir merak konusu olan âkil insanlar listesi nihayet açıklandı. Sizi bilmem ama ben listeyi çok beğendim. Belki daha fazla kadının olması daha adil olurdu ama listeye seçilen kadınlar bana göre hepimizi temsil edebilecek düzeyde ve nitelikte kadınlar. O yüzden içim rahat, mutmainim. Bazı köşe yazarlarının önerdiği listelerde adım geçmesine rağmen, bana böyle bir teklifin yapılmayacağını biliyordum. Bu vesileyle beni önerenlere de buradan teşekkürlerimi göndereyim. Ancak AK Parti yönetiminin “kadın hakları” aktivistlerine karşı duyduğu alerji hepimizin malumu. Zaten listede bu özelliği ile temayüz etmiş bir isim de yok. Fakat bir kısmını yakından tanıdığım âkil kadınların hemen tamamı, kadın hakları konusunda en az benim kadar hassasiyet sahibi. Onlara güveniyorum. Hepsini tebrik ediyorum, çok zor ama çok kutsal bir işle görevlendirildiler. Allah’ın da yardımıyla bu işten yüzlerinin akıyla çıkacaklarına inanıyorum. İnşallah kendilerini TBMM’de bizleri temsil ederken görmek de nasip olur.