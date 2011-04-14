-AK PARTİ, TRABZON ADAYLARINI TANITTI TRABZON (A.A) - 14.04.2011 - Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak, ''Halkın hizmetkarı olduğumuzu hiç unutmadık'' dedi. Özak, AK Parti İl Başkanlığınca Trabzon milletvekili adaylarının tanıtım töreninde, siyasete çok geç girdiğini belirterek, milletvekilliği adaylığı konusunu ''takdir-i ilahi'' olarak değerlendirdi. Makamların gelip geçici olduğuna işaret eden Özak, ''Apoletleriniz bir gün sökülecektir. Sokakta yürürken vatandaş size eğer saygı gösteriyorsa, siz gerçekten bu hizmete layıksınız ve yapmışsınızdır. Aksi takdirde unvanlar gelip geçebiliyor. Halkımız bize dua edebiliyorsa, dünyadaki mazlum milletler Türkiye adına, bu yönetim adına bizlere teşekkür edebiliyorsalar gerçekten mutlu oluruz, Allah'ın rızasını kazanmış oluruz'' dedi. AK Parti'nin başarısının yalnızca Türkiye'nin başarısı olmadığını savunan Özak, şunları kaydetti: ''Bu başarı Suriye, Lübnan, Filistin, Tunus, Cezayir, Mısır, Fas, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve 32 büyükelçiliğimizin bulunduğu Afrika ile ilgilidir. Bütün bu milletler bize hayranlıkla bakmaktadır ve bizlerden istikrar beklemektedirler. Artık Türkiye demokratik, laik, sosyal hukuk devleti yapısıyla, Sayın Başbakanımızın liderliğiyle dünyaya, bu insanlara örnek olmuştur.'' Gelecek dönemin kendisinin son dönemi olduğunu dile getiren Özak, teşkilatlara müteşekkir olduğunu ifade ederek, şöyle dedi: ''Cenab-ı Hakk hizmet yapmayı nasip etti. Halkın hizmetkarı olduğumuzu hiç unutmadık. Çok dua alıyoruz. Sadece Türkiye'den değil, dünyanın çok değişik ülkelerine de gidiyoruz, oralardan da dua alıyoruz. Teşkilatı ben hep atardamar ve toplardamara benzetiyorum. Tayyip Bey'i, Bakanlar Kurulunu, Meclisi de kalbe benzetiyorum. Kalp açıp kapanacak, ama atardamar ve toplardamar, yani sizler olmazsanız kalp bir işe yaramaz. Bir başarı varsa sizlerindir, teşkilatımızındır. Hiçbir beklentiniz olmadan koşuyorsunuz.'' Genel seçimlerde diğer partilere de başarı dileyen Özak, ''Onlar da olmazsa demokrasi olmaz. Onlara saygı duyuyoruz. Delilsiz suçlama yapmayacağız. Delilsiz mahkumiyette bulunmayacağız. Yargısız infaz yapmayacağız. Yapılanları anlatacağız, yapılacakları anlatacağız'' diye konuştu. -''SEÇİM SADECE TÜRKİYE'Yİ DEĞİL, DÜNYAYI İLGİLENDİRİYOR''- Özak, 12 Haziran'da yapılacak seçimin sadece Türkiye'yi değil, dünyayı ilgilendirdiğini anlatarak, şöyle devam etti: ''Bu seçim, 200 milyon Türkçe konuşan insanı ve Müslümanları, mazlum milletleri ilgilendiren bir seçim. Avrupa Birliğine ayak atmış, 5 milyon insanıyla zaten Avrupa Birliğine girebilmeyi hedefleyen Türkiye'yi ilgilendiren bir seçim. Demokrasimizi ilgilendiren, üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğüne geçişte bize katkı sağlayacak, demokrasiyi evrensel boyuta taşıyacak gücü bize verecek bir seçim. Daha yapılacak çok şey var. Bu da istikrarla olabiliyor. Onun için dargınlıkları, kırgınlıkları zaten bıraktık, hep beraber bir takım ruhuyla el ele, kol kola koşarak inşallah amacımıza ulaşmamız lazım.'' Ankara'dan milletvekili adayı gösterilen AK Parti Trabzon Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Cevdet Erdöl de konuşma yaparak, partililerden helallik istedi. Toplantıda, Özak'ın yanı sıra partinin diğer Trabzon milletvekili adayları Erdoğan Bayraktar, Aydın Bıyıklıoğlu, Safiye Seymenoğlu, Yunus Karabela ve Salih Cora da birer konuşma yaptı. Ayrıca, adayların öz geçmişleri de konuşmalarından önce partililere okundu. Toplantı sonunda, tüm aday adaylarına isimleri okunarak teşekkür edildi, 23. Dönem Trabzon milletvekillerine hizmetlerinden dolayı plaket verildi.