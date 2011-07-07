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Politika

AK PARTİ TBMM GRUP YÖNETİMİ BELİRLENDİ TBMM (A.A)

07 Temmuz 2011 22:42

-AK PARTİ TBMM GRUP YÖNETİMİ BELİRLENDİ TBMM (A.A) - 07.07.2011 - AK Parti TBMM Grup yönetimi belirlendi.  AK Parti TBM Grup toplantısı, basına kapalı gerçekleşti. Toplantıda, grup yönetim kuruluna Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Ankara Milletvekili Nurdan Şanlı, Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Eskişehir Milletvekili Salih Koca, İstanbul Milletvekilleri Mustafa Ataş, Mehmet Doğan Kubat, Bülent Turan ve Tülay Kaynarca, İzmir Milletvekili Ali Aşlık, Kastamonu Milletvekili Mustafa Gökhan Gülşen, Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Giresun Milletvekili Adem Tatlı, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Isparta Milletvekili Recep Özel ve Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin seçildi.  Grup Disiplin Kurulu üyeliklerine ise Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün, Adana Milletvekili Fatoş Gürkan, Aydın Milletvekili Semiha Öyüş, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Bursa Milletvekili İsmet Su getirilirken, İstanbul milletvekili Ahmet Baha Öğütken ile Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya ise grup denetçileri oldu. 

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