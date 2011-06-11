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AK PARTİ SEÇİM MİNİBÜSÜNE SİLAHLI SALDIRI  GİRESUN  (A.A)

11 Haziran 2011 03:51

-AK PARTİ SEÇİM MİNİBÜSÜNE SİLAHLI SALDIRI  GİRESUN  (A.A) - 11.06.2011  - Giresun'un Çanakçı ilçesinde seçim çalışmalarından dönen ve içinde AK Parti Çanakçı İlçe Başkanı Ali Bilge'nin de bulunduğu minibüse tabancayla ateş edildi. Olayda minibüse bir kurşun isabet ederken ölen ve yaralanan olmadı. İlçenin Deregözü ve Düzköy köylerinde seçim çalışmaları yürüten içinde AK Parti Çanakçı İlçe Başkanı Ali Bilge'nin de bulunduğu İsmail Öztürk yönetimindeki 34 DE 4164 plakalı minibüse ilçeye dönüşte Oluklu mevkisinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla üç el ateş edildi.  AK Parti Çanakçı İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi üç kişinin de bulunduğu minibüse yönelik saldırıda yaralanan olmadı.  AK Parti Çanakçı İlçe Başkanı Ali Bilge olaydan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşananlardan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, ''Seçim arifesinde yaşanan bu olaylar hiç de olumlu değil. Olaya sağ duyulu yaklaşıyoruz. Çalışmaların demokrasinin tüm halkımıza sunduğu ve tüm siyasi partilere yaşattığı olumlu bir atmosferde devam edeceğine inancımız tamdır'' dedi.

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