-AK PARTİ SEÇİM MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ KIRKLARELİ (A.A) - 03.06.2011 - Kırklareli'de AK Parti seçim minibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, seçim çalışmaları için Pehlivanköy ilçesine giden İbrahim Doğan (25) yönetimindeki 39 AK 889 plakalı minibüs, Kırklareli merkeze bağlı Kavaklı beldesi yakınlarında yoldan çıkarak, şarampole devrildi. Yaralanan sürücü Doğan ve yanında bulunan Murat Kurtuluş (33), Tarkan Ender (35), Abdulgani Kocamanlar (40) ve Alparslan Hersek (26), ambulanslarla Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doğan, ilk müdahaleden sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Bu arada, kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan yol, minibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından açıldı. Kırklareli Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ceylan Yoldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'ye sevk edilen Doğan'ın parmaklarında sorun bulunduğunu, diğer 4 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi. AK Parti Kırklareli İl Başkanı Emin Tunç da kazadan sonra hastaneye gelerek, yaralıların durumları hakkında bilgi aldı. Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmamasının tek tesellileri olduğunu belirtti.