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AK PARTİ SEÇİM BÜROSUNA SALDIRI DİYARBAKIR (A.A)

18 Mayıs 2011 02:16

-AK PARTİ SEÇİM BÜROSUNA SALDIRI DİYARBAKIR (A.A) - 17.05.2011 - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde AK Parti seçim bürosuna yüzleri maskeli kişilerce molotofkokteyli atıldı. Edinilen bilgiye göre, Sur İlçesi Dağkapı mevkisinde AK Parti milletvekili adayı Cuma İçten'e ait seçim bürosuna yüzleri maskeli kimliği belirsiz kişilerce molotofkokteyli atıldı. Dışarıda partililerin beklediği sırada atılan molotofkokteylleri kaldırıma isabet etti. Saldırganlar, olaydan sonra kaçtı. Saldırı sonrası bazı kişiler AK Parti seçim bürosunun yaklaşık 100 metre ilerisinde bulunan BDP'nin desteklediği bağımsız aday Altay Tan'a ait kapalı olan seçim bürosunu taşladı. Tan'a ait seçim bürosunun camları kırıldı. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı.  Polis olay bölgesindeki güvenlik önlemini arttırdı.

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