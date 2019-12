-AK PARTİ SEÇİM BÜROSUNA MOLOTOFLU SALDIRI ADANA (A.A) - 17.05.2011 - Adana'da, AK Parti seçim bürosuna gerçekleştirilen molotofkokteylli saldırı sonucu, büroda maddi hasar meydana geldi. AK Parti Adana İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'ndeki seçim bürosuna, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce molotofkokteyli atıldı. Saldırı sonucu camları kırılan büronun içinde küçük çaplı yangın çıktı ve maddi hasar meydana geldi. AK Parti İl Başkanı Mustafa Kebude ve Seyhan İlçe Başkanı Zuhal Aşlamacı, olay yerinde incelemelerde bulundu. Kebude, buradaki açıklamasında, kaba kuvvetle hiçbir şeyin çözülemeyeceğini belirterek, ''Konuşmayı öğretmeliyiz. Her şey konuşarak çözülecek, kaba kuvvetle hiçbir şey olmadı, olmayacaktır. Bu saldırılar bizi yıldıramaz. Biz bu ülkenin her metrekaresinde olacağız. Bu ülkenin her çakıl taşı bizim. Bizim anlayışımıza göre, eli silahlı dünyanın en iyi insanından, elinde kalem olan en cahil insanı daha değerlidir'' ifadelerini kullandı. Daha önce de, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in Yüreğir ilçesindeki seçim bürosuna 10 Mayıs'ta, Sarıçam ilçesindeki seçim bürosuna ise 13 Mayıs'ta molotofkokteylli saldırılar düzenlenmişti.