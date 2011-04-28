-AK PARTİ SEÇİM BÜROSUNA MOLOTOFKOKTEYLİ ATILDI HİLVAN (A.A) - 28.04.2011 - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, AK Parti seçim bürosuna molotofkokteyli atıldı. Sabaha karşı ilçenin Karacurun Mahallesi'ndeki AK Parti seçim bürosuna kimliği belirsiz kişilerce molotofkokteylli saldırıda bulunuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kırılan camdan içeri atılan molotofkokteyli ile tutuşan birkaç plastik sandalyedeki küçük çaplı yangını, kısa sürede söndürdü. İnceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. AK Parti Hilvan İlçe Başkanı Hüseyin Alkan, dün Devlet Bakanı Faruk Çelik'in ilçedeki temaslarında açılışını yaptığı seçim bürosuna yapılan saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ''Yapılan büyük bir saygısızlıktır'' dedi.