T24 LogoT24 Logo
Gündem

AK PARTİ SEÇİM BÜROSUNA MOLOTOFKOKTEYLİ ATILDI HİLVAN (A.A)

28 Nisan 2011 15:14

-AK PARTİ SEÇİM BÜROSUNA MOLOTOFKOKTEYLİ ATILDI HİLVAN (A.A) - 28.04.2011 - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, AK Parti seçim bürosuna molotofkokteyli atıldı. Sabaha karşı ilçenin Karacurun Mahallesi'ndeki AK Parti seçim bürosuna kimliği belirsiz kişilerce molotofkokteylli saldırıda bulunuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kırılan camdan içeri atılan molotofkokteyli ile tutuşan birkaç plastik sandalyedeki küçük çaplı yangını, kısa sürede söndürdü. İnceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. AK Parti Hilvan İlçe Başkanı Hüseyin Alkan, dün Devlet Bakanı Faruk Çelik'in ilçedeki temaslarında açılışını yaptığı seçim bürosuna yapılan saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ''Yapılan büyük bir saygısızlıktır'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24