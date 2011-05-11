-AK PARTİ SEÇİM BÜROSUNA MOLOTOFKOKTEYLİ ADANA (A.A) - 10.05.2011 - Adana'da, AK Parti'ye ait bir seçim bürosuna molotofkokteyli atıldı. Alınan bilgiye göre, Kozan Caddesi üzerindeki AK Parti seçim bürosuna, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından iki adet molotofkokteyli atıldı. Atılan şişelerden biri cama çarpıp kırıldı, diğeri ise yanmamış olarak yere düştü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi, kaçan zanlıların yakalanması için operasyon başlatıldı. Bu arada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Adayı Ömer Çelik de seçim bürosuna gelerek incelemelerde bulundu. Çelik, güvenlik görevlilerinin olayla ilgili gerekli çalışmaları yaptığını belirterek, kendileri açısından herhangi bir korkuya yer bırakacak bir durum olmadığını ve seçim çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Bu tarz provokasyonları yapanların AK Parti ve demokrasi ile sandık arasına mesafe koymaya çalıştıklarını ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: ''O yüzden bu provokasyonlara başvuruyorlar. Netice itibariyle bizler kadere inanan insanlarız. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Bundan dolayı tereddütümüz yok. Biz yola kararlılıkla çıktık. Bu kararlılıkla sandığa gidiyoruz. Herhangi bir arkadaşımıza zarar gelmemesi en büyük tesellimizdir. Bunun herhangi bir gruba mal edilmesi, Adana içinde gerilim yaratılması doğru olmaz. Güvenlik güçleri gereğini yaparlar. Bu tip provokasyonların amacı sandığa gitmeyi engellemektir. Ama tam tersine bu bizim kararlılığımızı artırır. Bunlarla bize geri adım attırmaya çalışıyorlarsa boş işlerle uğraşıyorlar. Kadere inanmış insanlarız, yolumuza devam ediyoruz.''