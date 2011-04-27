-AK PARTİ SEÇİM BÜROLARINA MOLOTOF İSTANBUL (A.A) - 27.04.2011 - Sarıyer ve Avcılar'da AK Parti seçim irtibat bürolarına molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Avcılar Gümüşpala Mahallesi Şükrübey Caddesi üzerinde bulunan AK Parti Seçim İrtibat Bürosuna kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce molotofkokteyli atıldı. İrtibat bürosunda çıkan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın hasara neden oldu. Bu arada, Sarıyer Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan AK Parti Seçim İrtibat Bürosuna da aynı saatlerde kimliği henüz kişi ya da kişilerce molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Seçim irtibat bürosunda hasar meydana geldi. Saldırıları gerçekleştiren zanlı veya zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.