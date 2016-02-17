AKP 'Sanat Komisyonu' kuruyor

AK Parti, “Sanat Komisyonu” oluşturmak için düğmeye bastı. Heykeltıraşlardan karikatüristlere, müzisyenlerden tiyatroculara kadar farklı sanat türlerinde sorunlara odaklanacak olan komisyonda sanatçıların terörle mücadeleden, kadın ve töre cinayetlerine kadar meselelerin çözümünde rol üstlenmesi öngörülüyor. Komisyonda Necati Şaşmaz, Hülya Koçyiğit ve Orhan Gencebay gibi isimlerin yer alması bekleniyor.

Türkiye Gazetesi'nden İsmail Sonsuz'un haberine göre, parti yöneticilerinin de bulunacağı komisyonun, Orhan Gencebay’dan Hülya Koçyiğit’e kadar “Akil İnsanlar Heyeti”nde de görev alan isimlerin yanı sıra; halkın yakından izlediği “Polat Alemdar”ı canlandıran Necati Şaşmaz’dan, açıklamalarıyla gündem olan Avşar kızı Hülya Avşar’a kadar sanatçılarla değerlendirmelerde bulunarak bazı meselelerde desteklerini alması bekleniyor. AK Parti’de “Sanat Komisyonu” oluşturulması çalışmasını, Genel Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Selçuk Özdağ ile Çiğdem Karaaslan koordine ediyor. Oluşturulacak komisyon, hem mesleki sorunları ele alacak hem de başta terörle mücadele, töre cinayetleri, kadın cinayetleri olmak üzere, toplumu etkileyen olaylarda sanatçıların etkileyici gücünden yararlanacak.