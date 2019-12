-AK PARTİ REFERANDUM SONUÇLARINI MASAYA YATIRACAK TBMM (A.A) - 12.10.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunda Kızılcahamam'da milletvekilleri, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri ve kurucu üyeler ile istişare toplantısı yapacaklarını anımsattı. 12 Eylül halkoylamasında çıkan yüzde ''42 hayır'' oylarının nedeninin araştırıldığı bir bilimsel çalışma yapıldığını bildiren Erdoğan, bu çalışmayı Kızılcahamam'daki toplantıda görüşeceklerini söyledi. Başbakan Erdoğan, ayrıca terörü konuşacaklarını ve toplantıya katılanların bakanlara sorular yönelteceğini kaydetti. Başbakan Erdoğan, bu çalışmalarının 8 yıldır aksamadan sürdüğünü ifade ederek, ''Şunu da mutlulukla görüyorum ki bu çalışmalarımız diğer siyasi partilere örnek teşkil ediyor'' dedi. -ANAMUHALEFET İSTİSMAR KONUSU YAPTI- Başbakan Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, emekli maaşlarının muhalefet partileri tarafından sıkça istismar yapıldığına şahit olduklarını ifade ederek, ''Özellikle halkoylaması sürecinde anamuhalefet partisinin genel başkanı tarafından bu konu hakkaniyetten uzak bir şekilde istismar konusu yapıldı'' dedi. Emekli maaşlarının muhalefet partileri tarafından sıkça istismar konusu yapıldığına şahit olduklarını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu: ''8 yıl boyunca sadece maaşları enflasyon üzerinde artırmakla kalmadık, emeklilerin her alanda çok daha iyi hizmet alabilmeleri için birçok düzenlemeyi de hayata geçirdik. Sağlıkta getirdiğimiz bu değişim dönüşüm, tüm vatandaşlarımızla birlikte emeklilere de büyük kolaylıklar sağladı. Hastanelerin birleştirilmesi, doktora ve ilaca ulaşımın kolaylaştırılması, hizmet kalitesinin artırılması bunların yanında maaş ödemelerinde kolaylık ve diğer hizmetlerimizle emeklilerimizi hak ettikleri yaşam standardına ulaştırmanın gayreti içinde olduk.'' Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Fakat lokal, mevzi tek tük yakaladıkları yanlışları, adeta bütünüymüş gibi göstermenin gayreti içinde olacak kadar insaf dışı bir yaklaşım içinde oldular. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar işte alınan neticeler halkımızın bunu yutmadığı noktasındadır. Hakkari'nin Yüksekovası'nda 150 yataklı lüks bir hastanenin açılışını yaptım. Hakkari merkezde aynı şekilde açılış yaptım. Oralarda bu hastaneler yoktu. Ama bu hastanelerin açılışını bile hazmedemeyen siyasi anlayış var. Yani halk buralara gelmesin diyen vatandaşı tehdit eden bir anlayış var. Bunu neyle izah edeceğiz. Hani barış gönüllüsüyüz, hani insanlara tehdit yağdırmayacağız. Gerçek ortada, durum bu değil.'' -''IRAK'IN HUZURSUZLUĞU BİZİM DE HUZURSUZLUĞUMUZDUR''- Başbakan Erdoğan, konuşmasında, A Milli Futbol Takımının Almanya'daki maçını izlemek üzere bu ülkeye gitmesine de değindi. Maçı Almanya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile izlediğini dile getiren Erdoğan, ''Bu maçta aldığımız netice, arzuladığımız netice değil ama inşallah rövanşta bunu hallederiz'' dedi. Başbakan Erdoğan, Almanya'dan döndükten sonra da Irak Yüksek İslam Konseyi Lideri ile görüştüğünü belirtti. Irak'ta yapılan seçimlerin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen hala Hükümet kurulamadığını ifade eden Erdoğan, ''Bütün arzumuz, Iraklılık bilinci içerisinde Irak'ta bir an önce Hükümetin kurulmasıdır. Zira Irak'taki Hükümetin kurulmasının gecikmesi, Irak'a zarar verirken, şüphesiz ki bize de zarar veriyor. Zira Irak'ın huzursuzluğu bizim de huzursuzluğumuzdur. Ama Irak'ın mutlululuğu bizim de mutluluğumuz olacaktır. Her türlü münasebetlerimizi çok daha farklı bir şekilde geliştirmeye müsait bir zemini yakalamış olacağız'' dedi. Başbakan Erdoğan, grup toplantının ardından Pakistan'a gideceğini söyledi. Kızılay ve Afet İşleri Genel Müdürlüğünden yetkililerin de yanlarında olacağını belirten Erdoğan, Pakistan'a şu ana kadar nakit olarak 15 milyon TL, 40 milyon dolarlık da ayni yardım gönderdiklerini bildirdi. Başbakan Erdoğan, 100 milyon Avro'nun da banka hesaplarında toplandığını ifade ederek, bu hesaplarda toplanan paranın ayrıca yapılacak devlet yardımı ile Pakistan'ın altyapısının ve üstyapısının tamamlanması için harcanacağını açıkladı. Toplantının sonunda, AK Parti Artvin İl Başkanı Tuncer Başer, Başbakan Erdoğan'a geleneksel Artvin evlerinin tahta maketini hediye etti. Erdoğan, bazı partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.