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“AK Parti'nin 'yüzde 21 büyüdük' dediği gün, doğal gaza yüzde 15 zam yapıldı!”

"Millet inim inim inliyor bunların elinden; artık gidiyorlar, anketler de bunu gösterdi"

03 Eylül 2021 13:01

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Millet perişan. AK Parti, 'yüzde 21 büyüdük' diyor. AK Parti'nin 'yüzde 21 büyüdük' dediği gün, doğalgaza yüzde 15 zam yapıldı" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ta basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'de ekonominin durumunun, AKP’nin açıklamalarının tam tersi olduğunu söyleyen Öztunç, "Ekonomi bitmiş durumda, millet perişan. AK Parti, 'yüzde 21 büyüdük' diyor. AK Parti'nin 'yüzde 21 büyüdük' dediği gün, doğal gaza yüzde 15 zam yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Elektriğe de zam geliyor ve AK Parti 'büyüdük' diyor. Her 'doğal gaz bulduk' yalanını ortaya attıklarında, doğal gaza zam yaptılar. Bunlar yalancı iktidar. AK Parti demek, zam demektir. İşleri, güçleri zam yapmak. Doğal gaza bir yılda yapılan zamlara bakın. Elektriğe yapılan zamma bakın gazeteci arkadaşlar, fatura ödemiyor musunuz? Vatandaş fatura ödemiyor mu, görmüyor mu? Tayyip Erdoğan'ın sarayda keyfi yerinde. Tayyip Erdoğan doğal gaz faturası, elektrik faturası, su faturası ödemiyor, sarayda yaşıyor. 'Her şey çok güzel, hayat güzel. Her şey ucuz, milletin keyfi yerinde' diye düşünüyor ama millet inim inim inliyor bunların elinden. Artık gidiyorlar, anketler de bunu gösterdi" diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye ekonomisinin 2021’in ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21.7 büyüdüğünü açıklarken, bir önceki çeyreğe, yani ilk 3 aya göre büyümenin ise yüzde 0.9 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

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Büyüme rakamlarının açıklandığı günün ertesi sabahında Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ), 1 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere sanayi tarifesinde yüzde 15, doğalgaz santrallerine uygulayacağı tarifede ise yüzde 15 zam yaptığı bilisi kamuoyuna yansıdı.

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Ali ÖztunçAKPCHPDOĞALGAZ
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