“AK Parti'nin 'yüzde 21 büyüdük' dediği gün, doğal gaza yüzde 15 zam yapıldı!”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye ekonomisinin 2021’in ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21.7 büyüdüğünü açıklarken, bir önceki çeyreğe, yani ilk 3 aya göre büyümenin ise yüzde 0.9 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

TIKLAYIN - Yıllık ve çeyreksel büyüme birbirinden koptu: Baz etkisiyle ekonomi geçen yıla göre yüzde 21.7; geçen çeyreğe göre yüzde 0.9 büyüdü

Büyüme rakamlarının açıklandığı günün ertesi sabahında Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ), 1 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere sanayi tarifesinde yüzde 15, doğalgaz santrallerine uygulayacağı tarifede ise yüzde 15 zam yaptığı bilisi kamuoyuna yansıdı.

TIKLAYIN - Doğalgaza yüzde 15 zam