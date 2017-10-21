AK Parti, Niğde Belediye Başkanı için temayül yoklaması yaptı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- AK Partili Faruk Akdoğan\'ın Niğde Belediye Başkanlığı\'ndan istifa etmesi ardından 16 meclis üyesi olan Ak Parti, başkan adayını belirlemek için temayül yoklaması yaptı.

AK Parti İl Başkanlığı binasında yapılan temayül yoklamasına Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ve AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Alaaddin Varol, partililer katıldı. AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, yeni Niğde Belediye Başkanının salı günü yapılacak toplantında seçileceğini söyledi. Peşin, temayül yoklamasından çıkacak sonucun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a bildirileceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kararı ile AK Parti\'nin adayının belirleneceğini belirten Peşin, \"Tüm belediye meclis üyelerimiz bu işi yapabilecek beceri ve kabiliyete sahiptirler. Her kim Belediye Başkanı olursa olsun, ilimize faydalı hizmetler edeceğine, el, güç birliğiyle Niğde\'mizi hak ettiği noktaya getireceğimizi düşünüyoruz\" diye konuştu.

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