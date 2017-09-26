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AK Parti Milletvekili Yüksel'in cenazesi Gaziantep'te

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- TBMM'deki çalışma ofisinde geçirdiği kalp krizinin ardından götürüldüğü hastanede vefat eden AK Parti Gaziantep Milletvekili 55 yaşında Abdulkadir Yüksel'in cenazesi, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım

26 Eylül 2017 17:36

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- TBMM\'deki çalışma ofisinde geçirdiği kalp krizinin ardından götürüldüğü hastanede vefat eden AK Parti Gaziantep Milletvekili 55 yaşında Abdulkadir Yüksel\'in cenazesi, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım\'ı da taşıyan uçakla Gaziantep\'e getirildi.
TBMM’de düzenlenen törenin ardından özel uçakla seçim bölgesi Gaziantep\'e getirilen Milletvekili Abdulkadir Yüksel\'in cenazesi, Başbakanlığa ait ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Recep Akdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Yüksel\'n eşi Kadriye ve çocuklarının da bulunduğu uçakla Gaziantep Havalimanı\'na geldi. Vali Ali Yerlikaya ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Yüksel\'in Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından cenaze aracın taşınarak toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa\'nın Birecik İlçesi\'ne götürüldü.

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