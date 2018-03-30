T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ak Parti Milletvekili Şamil Tayyar'ın bilgisine başvurulacak

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın, "FETÖ borsası kuruldu, 'itirafçı' adı altında iş adamları serbest bırakılıyor” iddialarıyla ilgili savcılık kararı ile bilgisine başvurulacak

30 Mart 2018 21:15

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar\'ın, \"FETÖ borsası kuruldu, \'itirafçı\' adı altında iş adamları serbest bırakılıyor” iddialarıyla ilgili savcılık kararı ile bilgisine başvurulacak.
AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar\'ın, katıldığı bir televizyon kanalında söylediği, “FETÖ borsası kuruldu, \'itirafçı\' adı altında iş adamları serbest bırakılıyor” ifadeleri tartışma yaratmıştı. Bu sözleri ihbar kabul eden Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialar ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmayı başlatan savcılık, bugün, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı göndererek, Şamil Tayyar\'ın bilgisine başvurulmasını istedi.
Tayyar, hafta içinde Ankara Adliyesi\'ne çağrılarak, bilgisine başvurulacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ARSLANANKARA DHA AK Parti Gaziantep MilletvekiliTayyarAK Parti MilletvekiliBuGaziantep Cumhuriyet BaşsavcılığıSoruşturmayıAnkara Cumhuriyet BaşsavcılığınaAnkara Adliyesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24