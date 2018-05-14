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Ak Parti milletvekili aday adayı yaşama tutunamadı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da bir hafta önce 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Ak Parti milletvekili aday adayı Hülya Kaymaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

14 Mayıs 2018 20:48

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da bir hafta önce 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Ak Parti milletvekili aday adayı Hülya Kaymaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
7 Mayıs\'ta Necmettin Cevheri Bulvarı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde, Beşir Y.\'nin kullandığı 34 AN 2237 plakalı otomobil ile Ak Parti Şanlıurfa milletvekili aday adayı Hülya Kaymaz\'ın yönetimindeki 63 B 7127 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan iki aracın sürücüleri hastaneye kaldırıldı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin yoğun bakım serviste tedaviye alınan yaralılardan Hülya Kaymaz, bugün kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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