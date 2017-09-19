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Politika

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Akçay istifa etti  

Erhan GÖĞEM/ KIRIKKALE, (DHA)- AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mürsel Akçay, il binasında düzenediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı il başkanlığı görevini 3

19 Eylül 2017 20:18

Erhan GÖĞEM/ KIRIKKALE, (DHA)- AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mürsel Akçay, il binasında düzenediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dan aldığı il başkanlığı görevini 3.5 yıldır başarıyla sürdürdüğünü, kongre sürecinde ise tekrar aday olmayacağını belirterek, istifa ettiğini açıkladı.
Görevlerin birer nöbet olduğunu ve günü geldiğinde bu nöbeti, bu bayrağı teslim etmenin gerekliliğine inandığını belirten Mürsel Akçay yaptığı açıklamada, \"2019 seçimlerine il kongresinden sonra çok az bir zaman kalıyor bu zaman içerisinde 6. olağan kongrede bu görevi devralacak arkadaşlarıma çok önemli görevler düşüyor. Biz de ülkemiz için davamız için görevi devralacak arkadaşlara her türlü desteği vereceğiz. Kendimi bu büyük ailenin bir mensubu olarak gören herkes partisi ve ülkesi için elinden geleni yapmıştır ve inanıyorum ki yapmaya da devam edecektir. İnşallah bundan sonraki süreçte de partimin bir neferi olarak bu davaya hizmet etmeye devam edeceğim\" dedi.

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