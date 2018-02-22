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AK Parti Kastamonu eski İl Başkanı Şenlik'e FETÖ'den tahliye

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında geçen yıl Aralık ayında gözaltına alınarak tutuklanan AK Parti Kastamonu eski İl Başkanı Muammer Şenlik ilk duruşmada tahliy

22 Şubat 2018 16:38

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında geçen yıl Aralık ayında gözaltına alınarak tutuklanan AK Parti Kastamonu eski İl Başkanı Muammer Şenlik ilk duruşmada tahliye edildi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan özel bir hastane eski müdürü Hüseyin K. ve Muammer Şenlik ile tutuksuz yargılanan noter Ahmet A. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıktı.
Mahkeme heyeti, suçsuz olduğunu ve beratını isteyen AK Parti Kastamonu eski İl Başkanı Avukat Muammer Şenlik ile tutuksuz yargılanan Ahmet A.’nın tutuksuz yargılanmasına, diğer sanık Hüseyin K.’nin ise tutuklu yargılanmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

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