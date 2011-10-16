-AK Parti kampının 2. gün çalışmaları tamamlandı KIZILCAHAMAM (A.A) - 16.10.2011 - Adalet ve Kalkınma Partisi 18. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ikinci gün çalışmaları tamamlandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında milletvekilleri, parti kurucuları, MKYK üyeleri, MYK üyeleri ile Bakanlar Kurulu üyelerinin katılımıyla Asya Termal Otel'de gerçekleşen toplantının bugünkü bölümü, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın sunumuyla başladı. Basına kapalı gerçekleşen oturumlarda terörle mücadele başta olmak üzere güvenlik konuları hakkında İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, yeni anayasa çalışmaları hakkında da Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik birer sunum yaptılar ve milletvekillerinin sorularını yanıtladılar. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay da sunum yaptı. Başbakan Erdoğan'ın da partililerle ayrı bir salonda görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Çalışmalar, yarın Başbakan Erdoğan'ın saat 14.30'da başlaması planlanan kapanış konuşmasıyla sona erecek.