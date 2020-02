AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan kongre açıklaması

Cansel KİRAZ- Harun UYANIK/ İSTANBUL,(DHA)

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 18 Ağustos\'ta yapılacak Adalet ve Kalkınma Partisi 6\'ncı Olağan Kongresi öncesi yaptığı açıklamada, \"İstanbul teşkilatımızla beraber Ankara\'daki salonda olacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da durmadan yolumuza devam edeceğiz\" dedi.

\"TEŞKİLATIMIZLA BERABER ANKARA\'DAKİ SALONDA OLACAĞIZ\"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Sütlüce\'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı\'nda basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte yeni bir dönemin başladığını belirten Şenocak, \" 6\'ncı Olağan Büyük Kongremizle partimiz içinde bulunduğumuz bu yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacaktır. AK Parti, Türkiye\'ye hizmet etmeye ant etmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle bir demokrasi şöleni içerisinde kongresini gerçekleştirecektir. 16 yıldır girdiği her seçimde kazanan AK Parti, ilerlemeyi yenilenmeyle teminat altına almıştır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu kutlu davanın neferi olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler siyaseti bir makam ve statü olarak değil, bir dönem ve sorumluluk olarak görüyoruz, atfediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızdaki değişim için her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına gelmektedir. Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha ileriye taşıyan kadrolarımız bugünden sonra da hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecektir. Bizler 18 Ağustos Cumartesi günü İstanbul teşkilatımızla beraber Ankara\'daki salonda olacağız. Liderimiz, Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da durmadan yolumuza devam edeceğiz\" dedi.

Şenocak, bir gazetecinin kongreye İstanbul teşkilatı olarak kaç kişinin katılacağı sorusuna \"İstanbul olarak 193 delegemiz var, artı milletvekillerimiz doğal delege. Bunun yanında İstanbul her zaman güçlü bir ses olmuştur. En az 10 bin kişinin üzerinde oluruz\" yanıtını verdi.

