-AK Parti irtibat bürosuna ses bombası atıldı İSTANBUL (A.A) - 22.08.2011 - Kadıköy'de AK Parti mahalle irtibat bürosuna ses bombası atıldı. Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi Gür Sokak üzerindeki AK Parti Fikirtepe İrtibat Bürosu önüne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce atılan patlayıcı madde nedeniyle büroda küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Patlama sonrası olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken Olay Yeri İnceleme ekipleri de araştırmada bulundu. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.