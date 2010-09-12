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AK PARTİ İLÇE BİNASINA SALDIRI TATVAN (A.A)

12 Eylül 2010 13:00

-AK PARTİ İLÇE BİNASINA SALDIRI TATVAN (A.A) - 12.09.2010 - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, AK Parti Tatvan İlçe Başkanlığının bulunduğunu binaya molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'ndeki Süphanoğlu İş Merkezi'nde bulunan AK Parti ilçe binasına, dün gece kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce 2 molotofkokteyli atıldı.  Molotofkokteylleri, parti binasının alt katındaki kıraathanenin camlarına isabet etti. Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Saldırının ardından AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis Belediye Başkanı Fehmi Alaydın, AK Parti İl Başkanı Fatih Kadirioğlu, Tatvan'a gelerek AK Parti İlçe Başkanı Adnan Süphanoğlu'ndan olayla ilgili bilgi aldı.

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