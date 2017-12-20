AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NI İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASI: 4 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, 11 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

15 Temmuz darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığının işgal girişimi davasında karar çıktı. 2 binbaşı ve 2 yüzbaşı ağırlaştırılmış müebbet, 1 üsteğmen ile 1 asteğmenin de aralarında bulunduğu 11 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesinin karşısında bulunan duruşma salonlarının bulunduğu binada yapılan duruşmaya 12 tutuklu sanık, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı. 3 sanık da SEGBİS sistemi ile katıldı. Duruşmada avukatlar esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptıktan sonra sanıklara son sözleri soruldu. Son sözü sorulan tutuklu sanık ihraç edilen Yüzbaşı Hasan Hüseyin Altınsoy, \"Umarım vereceğiniz karar Türk hukuk tarihine utanç olarak geçmez. Ne karar verirseniz verin vatan sağolsun\" dedi.

4 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Son sözleri sorulan diğer sanıklar da tahliyelerini ve beraatlerini istedi. Mahkeme, saat 16.00\'da kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi. 16.15 sıralarında kararını açıklayan mahkeme, eski binbaşılar Faruk Şimşek ve Erol Hazıroğlu ile eski yüzbaşılar Gökhan Güney ve Hasan Hüseyin Altınsay\'ı, \"Cebir ve şiddet kullanarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, yargılama aşamasındaki tutum ve davranışlarını gerekçe göstererek bu sanıkların cezasında herhangi bir indirime gitmedi.

11 SANIK DA MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, eski Asteğmen Muzaffer Dikencik, eski Asteğmen Berkay Demir, eski Astsubay Ali Aydoğan ve uzman çavuşlar Arif Emre Esen, Cem Karaaslan, Hüreyre Can Çatal, İbrahim Tıraş, Şahin Kurt, Feyyaz Yörük, Reşat Ardıl ve Fahrettin Kemal\'i \"Cebir ve şiddet kullanarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların duruşmalar esnasındaki tutum ve davranışlarını gerekçe gösteren mahkeme, cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi.

Sanıkların, \"Cebir ve şiddet kullanarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ceza aldığını, iddianamede sanıklar için ayrıca, \"Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından ceza istendiğini hatırlatan mahkeme, bu iki suçun sanıkların ceza aldığı suç içinde eridiğini belirterek, sanıklar için ayrıca bu iki suçtan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Bu arada kararın açıklanmasının ardından sanık yakınları tepki gösterirken, bir sanık yakını da fenalık geçirdi.

İDDİANAMEDEN...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların darbe gecesi İstanbul Valiliği\'ni giderek işgal girişiminde bulundukları belirtiliyor. 60\'ı er 75 kişi hakkında hazırlanan İddianamede, sanıklar için, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmaya teşebbüs\" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Yargılamayı yapan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 60 er hakkındaki iddianameyi ayırmıştı.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)

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-Binanın işgali sırasında çekilen görüntüler

20.12.2017 - 16.31 Haber Kodu : 171220146