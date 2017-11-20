AK Parti İl Başkanı Dündar, görevini bıraktı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, ilçe ve belediye başkanları ile kadın ve gençlik kolları başkanlarınının da katıldığı basın toplantısında, İl Başkanlığı görevini bıraktığını açıkladı.

İl başkanlığında partililerle bir süre sohbet ederek helallik isteyen İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bir ekibin parçası olduğunu hatırlatarak, görev yaptığı süre içersinde yapılan hizmetleri anlattı. Görev süresince Mardin\'de önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini anlatan Dündar, \"1 Eylül 2015 tarihinde, yüzde 19 oy oranı ile devraldığım partimin oy oranını kısa bir sürede sahadaki aktif çalışmalarımızla yüzde 29\'a yükselttik. İl başkanlığını herkese açık hale getirerek, herkesi kucaklayan bir seçim stratejisi ile en son seçim olan halk oylamasında ise Türkiye\'de en fazla oy oranını artıran ilk 10 il sıralamasına girerek, oy oranımızı yüzde 41\'e çıkardık. Geldiğimiz süreçte, teşkilat başkanlığının yeni bir değerlendirme yapmasının önünü açmak için yürütmekte olduğum AK Parti Mardin İl Başkanlığı görevinden ayrılıyorum. Bu sürede bana destek veren herkese şükranlarımı sunarım\" dedi.

Mehmet Ali Dündar, basın açıklamasından sonra toplantıdaki herkesle tokalaşarak helallik istedi.



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