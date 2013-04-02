AKP'den Güneydoğu çıkarması

AKP bu hafta sonu Güneydoğu'ya çıkarma yapıyor. AKP'li çoğu batı milletvekillerinden oluşan 45 Milletvekili Diyarbakır, Batman, Siirt ve 13 ilçede 3 gün halkla biraraya gelecek.

Başlatılan ’Çözüm süreci’ kapsamında AKP'li 45 Milletvekili hafta sonu Güneydoğu’daki 3 il, 13 ilçede halk ile bir araya gelecek. AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın ve batı illerindeki milletvekilinin büyük çoğunluğunu oluşturduğu milletvekilleri, Diyarbakır, Batman ve Siirt il merkezleri ile 13 ilçede halk ile bir araya gelecek, ’çözüm sürecini’ anlatacak, önerileri dinleyecek. AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, özellikle batı illerinden gelecek milletvekillerin bire bir ve doğrudan bölge halkı ile iletişim kuracağını ve bunun çözüm süreci için algı bakımından önemli bir adım olacağını söyledi.

Çözüm süreci konusunda milletvekilleri ile Ankara’da toplantılar düzenleyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, büyük çoğunluğu batı illerinden seçilen 45 milletvekilini hafta sonu görüşmelerde bulunmak ve halkı dinlemek için Diyarbakır, Batman ve Siirt’te gönderiyor. AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın’ın da yer alacağı milletvekilleri cuma günü Diyarbakır’a gelecek ve gruplar halinde merkez ile belirlenen 5 ilçede halkla bir araya gelip esnafı dinleyecek. Diyarbakır’da sivil toplum kuruluştemsilcilerini de dinleyecek milletvekilleri, cumartesi günü Batman’a geçecek. Batman ve 4 ilçesinde gruplar halinde incelemelerde bulunacak olan milletvekilleri daha sonra Siirt merkez ve 4 ilçesinde de halk ile bir araya gelecek halkın çözüm süreci ile ilgili beklentilerini ve önerilerini alacak.

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, milletvekillerinin büyük bölümünün batı bölgelerindeki milletvekillerinden oluşacağını ve çözüm süreci kapsamında gelip bire bir doğrudan bölgedeki halkla görüşmelerinin algı için çok önemli olacağını söyledi. Ensarioğlu, bugüne kadar doğu ve batı arasında bir diyalog sorunu bulunduğunu, bölgeye gelecek milletvekillerinin izlenimlerini gidip kendi bölgesinde anlatmalarının önemli bir adım olacağını da belirterek, şöyle dedi:

"Milletvekilleri, buradaki bölge halkının düşünce ve isteklerini yerinde halkla diyaloga girip dinleyecek. Bu gezi, Çözüm süreci açısından çok önemli olacaktır" diye konuştu.