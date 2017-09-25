AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: Yeni sınırlar çizmeye ihtiyacımız yok

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak Kürt Bölgesel Yönetim\'inde yapılan referanduma değinerek, \"Bizim yeni sınırlara, yeni sınırlar çizmeye ihtiyacımız yok. Sınırları farklı bir anlama kavuşturmaya ihtiyacımız var. İnsanları ayıran yerler olmamalı, buluşturan yerler olmalı. Etnik ve mezhebi temelden çatışmalar fayda sağlamaz\" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, beraberindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Başdanışmanı Özlem Zengin, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, ile Bingöl Belediyesi tarafından Kadın Emek Çarşısı\'nın açılışına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, AK Parti iktidarları döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde kadın vekillerin sayısının arttığını belirterek, “Kadınlar evde bir çok ürün üretiyorlar. Bunları pazarlamayanınca yeterinde emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Kadınların ürünlerini pazarlamaları ve karşılığında kendi yaptıkları işi geliştirme ve özgüven kazanmaları açısından bu çalışmayı çok önemsiyoruz. 2002 öncesinde Meclis\'te kadın milletvekillerinin toplam milletvekillerine oranı yüzde 5 bile değildi. Şimdi geldiğimiz noktada tam rakamı hatırlamıyorum ama yüzde 15\'lere yaklaştık diye biliyorum. Daha da iyi bir noktaya gideriz inşallah. Erkekler için de önemli, hepimizin faydasına olan bir şey\" diye konuştu.

\"SINIRLARI FARKLI ANLAMA KAVUŞTURMAYA İHTİYACIMIZ VAR\"

Yılmaz, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nde yapılan bağımsızlık referandumuna da değindi. Yeni sınırlara ihtiyacın olmadığını aktaran Yılmaz, şunları söyledi:

“Irak\'ta, Suriye\'de yaşananları görüyoruz. Birlik, beraberlik olmazsa, demokrasi ilerlemezse, ekonomik refah artmazsa ülkelerin ne hale geldiğini hep beraber görüyoruz. Bizim yeni sınırlara, yeni sınırlar çizmeye ihtiyacımız yok. Sınırları farklı bir anlama kavuşturmaya ihtiyacımız var. İnsanları ayıran yerler olmamalı, buluşturan yerler olmalı. Etnik ve mezhebi temelden çatışmalar fayda sağlamaz. Kimlikler üzerinden bizi çatıştıranlar kaynaklarımıza el koyarlar, bize kalan kan ve gözyaşı olur. AK Parti olarak başından beri hep bunu savundular. Kimlikler üzerinden insanların çatışmadığı bir Ortadoğu istiyoruz. Biz çokluk içinde birlik istiyoruz. İnsanların bir arada yaşadığı çoğulcu toplumlar olmak istiyoruz. Bugün tartışmalar geride kalacak ve tekrar bu anlamsız tartışmalardan çıkıp doğru tartışmalar yaparız diye ümit ediyorum.\"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Avukat Özlem Zengin ise, açılışta yaptığı konuşma Türkiye\'nin dört bir tarafından kadınların Bingöl\'de toplandığını belirterek, “Uçaktan inerken, Bingöl\'ü çok masum bir il olarak gördüm. Masumiyet dünyanın aradığı bir şeydir. Türkiye\'nin dört bir tarafından buraya toplanan kadınlar aslında \'Bingöl için daha fazla ne yapabiliriz, kadınlar nasıl daha büyük katkı verebilir\', bunu konuşmak ve müzakere etmek, harekete geçmek için buradayız\" dedi.

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