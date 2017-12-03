AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: 'Benim adım, müfteri Kemal' diyecek

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu eleştirerek, \"Ana muhalefetin genel başkanı, konuşurken, \'Benim adım, Kemal\' diyor. Benim önerim, ismini söyleyecekse başına bir sıfat ekleyecek. \'Benim adım, müfteri Kemal\' diyecek\" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Sakarya\'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen partisinin olağan kongresine katıldı. Burada konuşan Yazıcı, ABD\'de devam eden, Reza Zarrab\'ın tanık olarak ifade verdiği Hakan Atilla davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye\'de gerçekleştirilemeyen senaryonun, New York\'ta gerçekleştirilmeye çalışıldığını savunan AK Parti\'li Yazıcı, \"Allah aşkına bunların, Türkiye için bir proje ürettiklerini, ülkenin sorunlarının çözümü için bir öneri ortaya koyduklarını, bileniniz, hatırlayanınız var mı? Siyaset, proje üretmektir, vizyon ortaya koymaktır. Şimdi de Türkiye düşmanlarının sözcülüğüne soyunmuş bir ana muhalefet. Böyle bir şey olamaz. Biri, bir yerde araçları, gereçleri, senaryoyu, sahne kostümüne varıncaya kadar Türkiye\'de gerçekleştiremediklerini New York\'ta gerçekleştirmeye çalışıyor\" diye konuştu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'na yönelik eleştirilerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, \"Ana muhalefet de kontrolsüz bir şekilde, aklına ne gelirse diliyle destek veriyor. Ana muhalefetin genel başkanı, konuşurken, diyor ya konuşuyor ve sonra \'Benim adım, Kemal\' diyor. Eksik söylüyor, bundan sonra benim önerim, ismini söyleyecekse başına bir sıfat ekleyecek. \'Benim adım, müfteri Kemal\' diyecek\" dedi.



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