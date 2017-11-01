Ak Parti eski ilçe başkanından 6 gündür haber alınamıyor

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Çayırova İlçesi\'nde, 1 ay önce Ak Parti Çayırova İlçe Başkanlığı\'nı devreden Zafer Kılıç\'tan 6 gündür haber alınamıyor. İşadamı Zafer Kılıç\'ın ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Ak Parti Çayırova eski İlçe Başkanı Zafer Kılıç\'tan, geçen Cuma gününden bu yana haber alınamıyor. Beton santrali ve kafe işletmeciliği yapan Zafer Kılıç, Eylül ayında yapılan ilçe kongresinde yeniden aday olmadı. Cuma günü işleri nedeniyle Ankara\'ya gideceğini belirterek evden ayrıldığı öğrenilen Zafer Kılıç\'tan bir daha haber alınamadı. Ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Zafer Kılıç\'ın kaybolması ile ilgili araştırma başlatıldı.

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